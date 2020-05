Se forma ‘Arthur,’ la primera tormenta tropical de la temporada 2020 en el Atlántico (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de mayo. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó la formación de la tormenta tropical “Arthur”, la primera con nombre de la cuenca atlántica y 16 días antes del inicio oficial de la temporada de huracanes.

“Arthur” está situado a unos 305 kilómetros (190 millas) al este noreste de Cabo Cañaveral (Florida) y a unos 675 kilómetros (420 millas) a sur suroeste de Cabo Hatteras (Carolina del Norte).

Según el NHC, el sistema presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas) y se prevé un fortalecimiento de su potencia las próximas se horas.

Here’s the forecast track on #Tropical Depression #One. The depression developed off the east-central coast of Florida this afternoon and is expected to move north-northeastward over the next day or so. Tropical storm watches are in effect for a part of the North Carolina coast.