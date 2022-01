Se equivocaron quienes pensaron que iba haber fractura en el PRI, estamos listos y preparados para ganar la gubernatura: Avilés (15:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 20 de enero. “Estamos listos para ganar, nos hemos preparado toda la vida para este momento”, manifestó el diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, Alejandro Avilés Álvarez, durante su registro en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como precandidato a la gubernatura de Oaxaca.

Apoyado por la militancia priísta, la Comisión de Procesos Internos encabezada por Mariana Nassar Piñeyro, verificó toda su documentación por lo que se le indicó que podía participar en el proceso de selección del partido tricolor.

Frente a decenas de asistentes, y acompañado de los ex aspirantes a la candidatura priista, Héctor Pablo Ramírez Puga, Francisco Ángel Villarreal, Heliodoro Díaz Escárraga, Eufrosina Cruz Mendoza, Mariana Benítez Tiburcio, y del ex líder estatal Eviel Pérez Magaña, Avilés Álvarez, afirmó que este acto representaba el registro de todos los priístas de todas las regiones que tenían la camiseta bien puesta y no se rajaban.

“Si nuestros adversarios pensaban que nos iban a dividir están equivocados, y si pensaban que la tendrían fácil también están equivocados porque vamos a ganar”, aseguró.

Sostuvo que su objetivo era mantener el desarrollo de la entidad con obras, salud, seguridad, y con la gobernabilidad que había logrado el mandatario Alejandro Murat Hinojosa.

Manifestó que la otra ruta significaba el retroceso y caer en la ingobernabilidad porque estaba claro que no sabían gobernar, porque han tenido la oportunidad y la echaron a perder.

Subrayó que asumía este reto porque contaba con el respaldo de mujeres valiosas, de políticos y de toda la militancia oaxaqueña que ha depositado su confianza en él.

Avilés Álvarez, resaltó que ganaría las elecciones sin fracturas, en unidad y con un proyecto que mejore las condiciones de vida para todos los oaxaqueños.

