Se deslinda AMLO de responsiva para regreso a clases presenciales; no es obligatoria (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de agosto. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se deslindó de la carta responsiva, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitó firmar para volver a clases presenciales.

Y, aunque esta carta fue parte de las 10 acciones que tomará la SEP para el retorno a las aulas, anunciadas el 12 de agosto, el Presidente señaló que él no tuvo que ver con la idea.

“¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? pues no, fue una decisión de abajo, si me hubieran consultado yo hubiera dicho no, somos libres”, aseguró.

Firmar la carta responsiva no es obligatoria, si los niños van a la escuela y no llevan la carta no le hace, puntualizó López Obrador.

En la presentación de las 10 acciones para el regreso a clases presenciales, destacó que los padres de familia firmarán una carta responsiva para que los estudiantes ingresen a las aulas.

El 2 de agosto la titular de la SEP, Delfina Gómez explicó que la primera de estas 10 acciones es invitar a los padres de familia y los maestros a que se integren al comité participativo de salud de su escuela, pues dentro de esas acciones lo que se les pide es que ayuden a realizar el protocolo de ingreso a las escuelas.

También establecer un filtro de salud en casa donde se solicita a los padres familia que antes de partir a la escuela verifiquen que ningún niño estuviera con síntomas, como dolor de cabeza y temperatura, será otra de las medidas.

