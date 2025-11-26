Se concreta el traslado aéreo de Diego Alexis a un hospital de Veracruz (22:57 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oaxaca, 25 de noviembre. Luego de horas de angustia e incertidumbre, la familia de Diego Alexis Cruz Vásquez, el menor de 15 años que sufrió un grave accidente la tarde del domingo en la avenida Oleoducto, finalmente recibió una luz de esperanza.

Gracias a la intervención del gobernador Salomón Jara Cruz y al trabajo coordinado de la Dirección de Hangar del Gobierno del Estado, a cargo de Cuauhtémoc Almazán Cravioto, se logró el traslado aéreo del joven hacia un hospital de mayor especialidad en el estado de Veracruz.

Diego Alexis permanecía internado en el IMSS de Salina Cruz, intubado y con traumatismo craneoencefálico severo, además de un derrame cerebral que requería atención urgente en una unidad con capacidad avanzada en neurocirugía.

Su estado crítico motivó la inmediata solicitud de la familia para que fuera canalizado a un hospital que pudiera brindarle atención altamente especializada.

Este llamado fue atendido por el Gobierno del Estado, que ordenó la activación del protocolo de traslado aéreo.

Personal del Hangar coordinó de manera precisa el despegue de la aeronave médica y el enlace con el hospital receptor en Veracruz, logrando que el menor fuera movilizado con seguridad y bajo supervisión profesional.

Esta acción permitió acortar tiempos vitales y garantizó que el joven llegara a una institución con mayor capacidad para atender su delicada condición.

La madre de Diego, doña Sheyla Lizeht Vásquez Pacheco, quien vivió horas de desesperación desde el a

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir