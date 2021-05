Se abrirán planteles ubicados en estados en color verde del semáforo epidemiológico: SEP (20:15 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de mayo. Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública (SEP), enumeró varias características fundamentales del regreso a clases presenciales: éste se realizará primero en escuelas multigrado, rurales y de baja matrícula, “y en apoyo de alumnos sin conectividad”.

En el marco de una reunión de trabajo entre funcionarios federales y gobernadores en las entidades federativas del país, para dar seguimiento a las acciones emprendidas frente a la pandemia del coronavirus, la titular de la SEP abundó en las necesidades para que los menores vuelvan a clases presenciales.

La SEP agregó que el 21 de mayo terminará la campaña de vacunación COVID-19 programada para el personal educativo docente, administrativo y de apoyo en todo el país, por lo que se estará en condiciones de preparar el regreso a las clases presenciales, con herramientas de lucha contra la enfermedad.

“Estamos ante un panorama muy esperanzador, gracias a que hemos puesto de nuestra parte para combatir al COVID-19. Pese a ello, reitero que no hemos dejado y no relajaremos las medidas sanitarias por ningún motivo. No nos confiaremos, aunque haya buen paso de la vacunación”.

Aspectos fundamentales

Son cinco aspectos fundamentales a considerar para el regreso a clases presenciales, según enlistó la titular de la SEP:

Deberá ser voluntario

Tendrá que contar con el apoyo de la comunidad escolar

Dependerá del contexto regional y del semáforo epidemiológico de cada entidad

Participarán Gobiernos estatales y municipales, así como padres de familia y tutores

Se aplicarán protocolos y filtros de corresponsabilidad en casa, a la entrada del plantel y en el salón de clases

En el resto de los planteles, el regreso a clases presenciales se dará con asistencia alternada de lunes a jueves, y los viernes para quienes requieran apoyo en aprendizajes. El retorno se realizará en México con “la entrega y el profesionalismo de las maestras y los maestros, y el entusiasmo de estudiantes”.

