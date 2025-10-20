SAT va contra préstamos familiares y de amigos; habrá multas de 35 mil pesos (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de octubre. El SAT lanzó un importante aviso en el que recordó a los contribuyentes que los prestamos entre familiares y amigos también deben declararse, de lo contrario los infractores deberán pagar una millonaria multa por considerarse evasión de impuestos.

Una de las prácticas más comunes que hay entre los mexicanos en la realización de préstamos entre familiares y amigos, debido a que así se saltan el cobro de intereses que requieren las instituciones bancarias, sin embargo, ahora el SAT a avisado a los contribuyentes a evitar realzar este tipo de prácticas o de lo contrario podrían recibir una multa económica.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) informó que los contribuyentes que hagan préstamos a familiares o amigos por un monto de 600 mil pesos o más, serán considerados como usuarios que están aumentando sus ingresos y deberán comprobarlos o recibirán un cuantiosa multa económica.

“Declarar los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que se reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera, siempre que sean mayores a 600,000.00 pesos”, señala el SAT. Asimismo, se destaca en el articulo 81 del Código Fiscal de la Federación (CFF) que los contribuyentes tienen la obligación de cumplir con sus obligaciones fiscales y realizar las declaraciones necesarias.

SAT te multará con 35 mil pesos por esta razón

Las personas que realicen prestamos igual o mayor a 600 mil pesos en una sola exhibición o acumulado a lo largo de un año, obligatoriamente deben registrarlo en su declaración, de lo contrario deberán pagar una multa que inicia en 35 mil pesos y aumentará según el caso de cada contribuyente.

Es importante destacar que la multa económica sólo se aplicará si el contribuyente no cuenta con los comprobantes necesarios para demostrar que no existe un enriquecimiento sospechoso, estos comprobantes se tendrán que integrar en la declaración de ingresos.

¡Recuerda! El SAT permite ingresos en efectivo mensuales por un monto máximo de 15 mil pesos, en caso de que los depósitos excedan esta cantidad se podría iniciar una investigación para evitar el enriquecimiento ilícito.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir