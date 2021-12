SAT 2022 guía DEFINITIVA: ¿Habrá nuevos impuestos por transferencias y depósitos? (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de diciembre. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está en el ojo del huracán, pues se ha dicho que a partir del 2022 endurecerá las medidas fiscales y vigilará de manera estricta los depósitos mayores a 15 mil pesos mensuales en las cuentas bancarias de los mexicanos.

Al respecto, la titular del SAT Raquel Buenrostro aclaró que esto ha generado mucha confusión, pues la gente cree que se trata de cobrar impuestos por esos depósitos pero no es así, sino es una medida que obligará a los bancos a presentar un reporte mensual sobre las cuentas pero no sobre todas, sino sobre aquellos contribuyentes que estén bajo un proceso de alguna auditoría, fiscalización o revisión, aclaró el SAT, esto quiere decir que NO será sobre todas las cuentas, informó el SAT mediante un comunicado.

SAT no va contra las tandas, ventas por catálogo y depósitos de padres a hijos El organismo fiscal aclaró que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogo, que incluyen cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, entre otros, tandas o préstamos personales no se les vigilará, tampoco se les aplicará algún tipo de impuesto. Es decir que el SAT no va contra las personas que venden por catálogo, ni contra las Nenis como se había creído en un principio, y mucho menos tiene que ver con cobrar un nuevo IMPUESTO. La confusión anterior se generó a raíz de la propuesta que hizo la secretaría de Hacienda de incluir en el Paquete Económico para el próximo año que los bancos entreguen información relacionada con los depósitos en efectivo de manera mensual y no anualmente, como se maneja actualmente, dijo la institución. Si el organismo fiscalizador detecta una incongruencia entre los gastos e ingresos, entonces podrá solicitar la información de sus depósitos a las instituciones financieras que cuenten con esta información. Esta solicitud se hace para evitar casos de defraudaciones fiscales como las de los Panama Papers o los Pandora Papers. Esto no es nuevo, pues ya los bancos ya reportaban esos ingresos en las cuentas de sus usuarios, sólo que antes se hacía de manera anual, y a partir del próximo año deberán hacer el reporte mensual, por lo que no tiene nada que ver con la recaudación de impuestos. ¿Sí o no habrá cobro de impuestos por hacer depósitos? Que no te sorprendan, no habrá nuevos impuestos. Foto: Cuartoscuro No, el SAT no cobrará nuevos impuestos a partir del próximo año. La confusión en torno a si habrá un nuevo cobro de impuestos de parte del SAT por el depósito de montos mayores a 15 mil pesos en efectivo surge a raíz de la propuesta que la Secretaría de Hacienda incluyó en el Paquete Económico 2022. Esto quiere decir que los bancos entreguen de manera mensual el reporte de los depósitos en efectivo que reciban sus clientes, pero no quiere decir que se cobrará impuestos por hacerlos , pues esa medida no se incluyó en la miscelánea fiscal, explicó Buenrostro. Hay que aclarar que lo que el SAT busca es evitar la evasión de impuestos, pues hay un sector de la población que no genera facturas y recibe ingresos que pueden estar relacionados con el comercio, por lo que se hacen auditorias a las cuentas bancarias que puedan resultar sospechosas. SAT busca que los contribuyentes paguen impuestos El uso de efectivo es un tema que genera dolor de cabeza al SAT, pues el servicio de recaudación de impuestos tiene complicado rastrear las operaciones, por lo que ahora se busca que coincidan los ingresos entre lo que declaran y lo que reciben en depósitos en efectivo, tal es el caso de los médicos, quienes serán fiscalizados de manera más detallada. De modo que si te hacen depósitos chiquitos a lo largo del mes, pero esos suman más de 15 mil pesos, los bancos tendrán la obligación de reportar al SAT esas operaciones para encontrar discrepancias entre lo declarado al mes y lo que reciben algunos de los contribuyentes. Estos cambios se deben a modificaciones en el artículo 10.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que dice: A efecto de contar con información oportuna que apoye en el ejercicio de las facultades de fiscalización, se propone reformar el artículo 55, fracción iV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la finalidad de que la declaración informativa de depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes en las instituciones del sistema financiero a que se refiere dicho precepto se presente mensualmente a más tardar el día 17 del mes siguiente que corresponda la información, en lugar de anualmente. Hay que destacar que no todos los depósitos en efectivo son fiscalizados, pues no aplica para depósitos en cheques o transferencias electrónicas mayores a 15 mil pesos, pues esas operaciones no serán notificadas al SAT. El Heraldo de México/Foto:Especial

