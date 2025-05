Santy Cortés presenta su libro “Elixir de Amor” en Tamazulápam (119:45 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 5 de mayo. El 2 de mayo en la Casa de Cultura de Villa de Tamazulápam del Progreso, fue presentado el libro “Elixir de Amor” de Santy Cortés.

En su intervención, el autor Santy Cortés indicó sentirse orgulloso por ir logrando lo que desea, además de que en libro hace algunas preguntas.

“Que sería muy sano y bueno que cada uno de nosotros, nos preguntamos quién soy, a que vengo, a qué estoy en la tierra, qué deseo, y sin duda eso nos llevará al éxito. Porque nos daremos cuenta de lo que percibimos en esta faz de la tierra”, refirió.

Señaló que en el libro escribió poemas para algunos integrantes de su familia, además de algunas fotografías de los habitantes, alusivas al poema.

Agradeció a sus hijos y familia, en especial a su esposa, a quien le escribió varios poemas, entre ellos, el titulado “Mi Regalo”.

“Está en proceso mi cuarto libro y como la pregunta que me hice también, tengo la esperanza de que antes de que el maestro Juan se retire me haga el honor de presentar mi cuarto libro de poemas, Si usted me lo permite, Mis canciones, hay grupos musicales, algunas bandas que me interpretan algunos temas míos, por supuesto sé que no soy famoso, sé que lo que escribo es humilde, pero sale del corazón”, expresó.

Durante la presentación del libro escucharon temas musicales de la autoría de Santy Cortés, originario de Villa de Tamazulápam del Progreso, por ejemplo, Transfórmame, uno de los cuatro que escribió en agradecimiento a la imagen religiosa del Señor del Desmayo, a quien encomendó su vida por padecer cáncer.

