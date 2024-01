Sanjuana Martínez reacciona a petición de AMLO de pruebas por supuestos “moches” para campaña de Sheinbaum (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Sanjuana Martínez, exdirectora de Notimex, que presente pruebas de que le pidieron 20% de la liquidación de los trabajadores de la agencia de noticias para la campaña de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, a quien defendió.

En su conferencia mañanera de este miércoles 10 de enero en Palacio Nacional, López Obrador mencionó que no limitaba la libertad de expresión de Martínez, pero pidió apegarse a tres principios: no mentir, no robar y no traicionar.

“Que se investigue lo que tiene Claudia, y se compare con otros, con otras, y se van a dar cuenta quién es Claudia. Yo respeto mucho lo que dice esta compañera (Sanjuana Martínez), pero no comparto”, expresó el Presidente.

Sanjuana Martínez reacciona

Tras lo dicho por López Obrador en su conferencia matutina, Sanjuana Martínez expresó que ella ya está fuera del gobierno.

“Fui leal, pero mi lealtad a mis principios y a los mexicanos es primero”, dijo al compartir su respuesta a la carta aclaratoria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a cargo de Marath Bolaños.

En su respuesta a la nota aclaratoria de la STPS, Sanjuana Martínez apunta que el documento sirve para “negar y considerar falso” todo lo que ella ha publicado.

“Su desmentido era previsible, porque los sobornos o intentos de soborno, como en este caso, no se firman bajo notario, ni tampoco se emite factura o documento alguno como prueba. Es la credibilidad de las personas la que sostiene los dichos y finalmente es la opinión pública la que decide a quién creer”, expresó la exdirectora de Notimex.

Además, aseguró que es falso que la dependencia haya ofrecido información necesaria para procesar las indemnizaciones. Acusó que la Secretaría del Trabajo sigue negando los cálculos y solo ofrece los totales, “algo que vulnera nuestros derechos laborales y que además resulta vergonzoso”.

“El trato recibido por los funcionarios al personal activo de Notimex siempre fue digno”, apuntó.

Sanjuana Martínez reiteró que la cantidad total de los solicitado -150 millones de pesos- “fue aparentemente aceptada, pero bajo la condición de entregar el 20 por ciento a la campaña de Claudia Sheinbaum, algo inaceptable e ilegal”.

Añadió que “la gratitud” expresada por la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobernación a los servicios prestados en la defensa de la nación “fue nula”.

“Se han esforzado en demostrar que fuimos responsables de no solucionar la huelga, cuando era imposible hacerlo debido al conflicto de interés que existió desde el principio con la intromisión del padre de la secretaria, Luisa María Alcalde”, acusó.

Dijo que la transformación de México sucederá cuando realmente haya compromiso de todos de combatir la corrupción por encima de grupos, partidos políticos, puestos o gobiernos.

“Como decía mi padre, los incorruptibles siempre perdemos, pero nunca transamos. ¡A mucha honra!”, remató Sanjuana Martínez.

El Universal

