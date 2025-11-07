San Miguel Monteverde pide a Sego incremento de participaciones municipales (10:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de león, Oax. 7 de noviembre. El dirigente del Movimiento Antorchista en la Mixteca, Cesar Hernández Olivera, informó que, en coordinación con Baltazar López Cruz, agente municipal de San Miguel Monteverde, desde hace unas semanas estuvieron solicitando por escrito al Gobierno del Estado de Oaxaca una mesa de atención para tratar la necesidad del incremento de las participaciones municipales para dicha comunidad.

Indicó que fue el martes cuando una comisión fue atendida en las oficinas de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego), en donde hablaron con Gerardo García Lucero, jefe del Departamento de Mejora Municipal, a quien le plantearon la demanda.

“El censo del INEGI 2020, que es el que suelen manejar las dependencias como parámetro, arroja que en San Miguel en el 2020 había 2 mil 160 habitantes.

Actualmente esa cifra ha crecido a cerca de 3 mil 400. Sin embargo, las autoridades reconocen que tienen que someterse al censo del INEGI 2020 a pesar de que está desfasado. Eso incluso ayuda a que el porcentaje de las participaciones en el Ramo 33 para San Miguel Monteverde pueda pasar de 20 a 28 por ciento”, señaló.

Refirió que es urgente la intervención del Gobierno del Estado de Oaxaca para que se pueda lograr el incremento del 8 por ciento en las participaciones municipales, que tiene que ver con las construcciones de obras como, educativa, drenaje, energía eléctrica, vivienda y otras.

Hernández Olivera agregó que las participaciones que actualmente reciben no alcanzan para atender las necesidades de los habitantes de San Miguel Monteverde, comunidad que desde su fundación sigue desarrollándose, por la unidad y organización que prevalece.

“Seguramente el caso de San Miguel Monteverde pase en muchos lugares. Nos referimos a que las comunidades son grandes, las necesidades son altas y los recursos no alcanzan. Nosotros estamos conscientes de que no habrá dinero que alcance nunca, pero sí recursos, se entiende, para que puedan atenderse estas carencias. Eso le explicamos al licenciado Gerardo García Lucero. Esperamos nosotros que haya sensibilidad de las autoridades e incluso nosotros ofrecimos que, si así se requiere, pues visiten la comunidad de San Miguel Monteverde, conozcan, recorran, se den cuenta de lo que allí hay, de lo que falta y constaten la necesidad de este incremento”, recalcó.

Adelantó que el jefe del Departamento de Mejora Municipal, Gerardo García Lucero, se comprometió a citar a las autoridades municipales y las que correspondan, para atender el tema el próximo 12 de noviembre en las oficinas de la Secretaría de Gobierno.

