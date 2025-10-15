Samsung evalúa salir de México por litigio fiscal millonario con el SAT: acusa cobros dobles en IVA y la SCJN tendría la última decisión (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. Según el medio La Razón, el cuartel general de Samsung Electronics, encabezado por Lee Jae-yong en Seúl, ha considerado la posibilidad de cerrar operaciones en México y trasladarlas a otro país del continente. La decisión dependería del resultado de un litigio fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por una presunta doble cobranza del IVA derivada de las importaciones temporales virtuales utilizadas en el programa IMMEX.

El monto en disputa equivale a seis años de utilidades y asciende a varios cientos de miles de millones de pesos, debido a los intereses compuestos superiores al 9%, además de multas y recargos moratorios.

¿Qué es el programa IMMEX y por qué está en el centro de la disputa?

El conflicto tiene su origen en el mecanismo de importación temporal para manufactura y exportación (IMMEX), que permite a las empresas traer insumos sin pagar impuestos si son utilizados en productos de exportación.

Importación temporal tradicional: El SAT devuelve el IVA de los insumos una vez exportados los productos.

Importación virtual: Permite vender productos terminados dentro del país sin tener que volver a pagar el IVA ya cubierto al adquirir los insumos.

El SAT impugnó este mecanismo, argumentando que ha sido utilizado de forma indebida, lo que ha derivado en presuntas evasiones fiscales por hasta 250 mil millones de pesos anuales, según la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel Mossa refutó esta postura ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señalando que la medida implica una doble tributación, lo que vulnera el principio de legalidad tributaria.

La ministra Yasmín Esquivel en una fotografía de archivo. | Crédito: X @YasminEsquivel_

“Las cobranzas pretendidas significan una doble cobranza del IVA”, sostuvo Esquivel durante su intervención en la contradicción de tesis 08/2025.

Un fallo pendiente en la Corte y tensiones políticas

La discusión entre las ministras Batres y Esquivel fue intensa en abril, pero la Suprema Corte no resolvió el conflicto y lo dejó abierto para el nuevo pleno de ministros, cuya autonomía frente al Poder Ejecutivo ha sido cuestionada en los últimos meses.

Mientras tanto, Samsung México, dirigida por Thomas Yun, se encuentra en una encrucijada: pagar más de 300 mil millones de pesos o cerrar sus operaciones.

Ilustrativa de archivo. (Banco digital GH)

Esta situación no solo afectaría a la empresa surcoreana, sino que podría tener repercusiones directas sobre las compañías estadounidenses del sector automotriz y aeronáutico instaladas en México, que utilizan el mismo esquema fiscal.

Si se elimina la modalidad de importación virtual, las firmas de EEUU asentadas en México tendrían que asumir ese mismo trato fiscal”, advirtieron fuentes cercanas a la negociación del T-MEC encabezada por Marcelo Ebrard.

Qué pasaría si Samsung se va de México

México perdería una de sus principales fuentes de empleo en el sector tecnológico.

El país vería afectadas sus exportaciones de electrónicos y electrodomésticos.

Podría generarse un precedente que desincentive la inversión extranjera bajo el esquema IMMEX.

La renegociación de algunos aspectos del T-MEC se complicaría por el trato desigual entre países.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir