Salgado Macedonio recula en sus amenazas a consejeros del INE (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de abril. El aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, se retractó de las amenazara de ir a las casas de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) si no le devolvían su candidatura.

En una entrevista para Canal 6 Multimedios, el aspirante dijo que no tiene pensado ir a los domicilios de los consejeros; aseguró que no hay que preocuparse por eso.

“Si no se reivindican, se lo decimos de una vez, los vamos a hallar a los siete (consejeros), los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova, ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? Cómo está su casita, de lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿si? ¡Cabroncito!”, amagó Salgado Macedonio.

En la entrevista, el morenista aclaró que solo fue una pregunta al pueblo de México sobre si les gustaría saber la localización de los domicilios de los magistrados.

“Pero no vamos a ir; no vinimos tampoco a hacer destrozos ni vinimos a molestar a nadie, solamente estamos aquí esperando el resultado”, indicó.

Aprovechó la aclaración de sus amagos para señalar que los miembros del INE están amparados contra la ley de los salarios máximos, lo que permite que ganen más que el presidente.

Además, indico que sobre su afirmación de “que no le rasquen los huevos al toro porque lo van a encontrar”, significa que ya dejen parar las agresiones “y tanta fobia” en su contra y reivindicó su derecho a votar y ser votado consagrado en la Constitución.

Aclaró que en caso de haber movilizaciones se realizaran en Guerrero “no en la Ciudad de México”.

“Si el INE no me reconoce como el candidato está atropellando la democracia en Guerrero”. “Ya hicimos una asamblea en Iguala, cuna de la Independencia, y allí acordamos que si el INE no nos regresa la candidatura no habrá elecciones en Guerrero”, detalló Salgado Macedonio.

Lorenzo Córdova: el INE no se amedrenta

Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova aseguró que la institución electoral no se va a dejar intimidar por el aspirante de Morena.

En entrevista radiofónica, el titular del INE explicó que la decisión de retirar la candidatura a Félix Salgado Macedonio fue con estricto apego a derecho y dentro de las atribuciones a las que está obligado a cumplir y hacer valer.

Sobre las amenazas de ir a su casa si el morenista no obtiene la candidatura a la gubernatura de Guerrero, Córdova Villanelo expresó su deseo que si hay manifestaciones, que sean pacíficas.

“Quien no esté de acuerdo está en su derecho a la protesta, ojalá y eso ocurra de manera pacífica, porque cuando la protesta se desborda ya no es pacífica y se convierte en un abuso, y seguramente habrá quien esté inconforme y podrá impugnar ante el Tribunal, que al final el Tribunal será la última instancia como tiene que ocurrir”.

Será esta tarde cuando el INE resuelva el caso y decida de manera definitiva la candidatura en Guerrero.

Ejecentral

