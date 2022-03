Rusos denuncian amenazas y actos discriminatorios en México (22:17 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. El conflicto entre Rusia y Ucrania generó un efecto dominó para todos sus ciudadanos que viven en otros países, tal es el caso de México, en donde residentes de ambas naciones han padecido de agresiones verbales tras el estallido de la guerra, así como han sido discriminados en los últimos días.

Es cosa seria, primero tomamos por sorpresa el mensaje, tenemos más de cinco años que vivimos aquí y únicamente nos hemos dedicado a trabajar desde que llegamos, no le hemos hecho daño a nadie y desde que comenzó el conflicto no nos hemos pronunciado en nada.

Otro de estos casos fue el de ciudadanos de este país que laboran en un restaurante de comida rusa en Oaxaca, quienes denunciaron que han recibido agresiones verbales por los residentes de los alrededores de este negocio, debido a su nacionalidad.

De acuerdo con el profesor de idiomas Vitali Litvinenko, se han presentado en diferentes partes de México las quejas por este tipo de conductas , por ejemplo, citó a amigos que tiene en el estado de Baja California, en donde le han comentado que han sido objeto de ofensas por su origen ruso, las cuales han subido de nivel conforme pasan los días.

— Relató el también periodista de origen ruso.

De acuerdo con las versiones obtenidas por este diario, se pudo confirmar una serie de agresiones en este estado, incluso en la Ciudad de México, en donde también se han reportado mensajes intimidatorios para personas tanto de Ucrania como de Rusia.

Por ejemplo, en la colonia Roma, en los alrededores del Jardín Pushkin se localiza un restaurante de comida rusa, en el que su dueño precisa que ha recibido amenazas de que su negocio será incendiado . Esto, relata, ha desplomado sus ventas en estas dos semanas, bajo ninguna justificación.

Incluso han llamado en redes sociales a boicotear mi negocio, cuando yo nunca me he pronunciado sobre esto, es más, me han preguntado qué opino, pero qué puedo decir yo que estoy del otro lado del mundo y viviendo acá desde hace diez años.

— Dijo el empresario.