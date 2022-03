Rusia ajusta estrategia: apuesta por bombardeos y métodos más brutales (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. Tras una semana de complicaciones militares, Rusia modificó su estrategia en Ucrania: ahora apuesta por bombardeos masivos, tácticas más violentas y saqueos en las principales ciudades del país… y ya van 2 mil civiles asesinados.

Organizaciones como Amnistía Internacional acusaron que los rusos están usando bombas de racimo (cluster bombs) en suelo ucraniano, las cuales están prohibidas; mientras que Oksana Markarova, embajadora de Ucrania en Estados Unidos, denunció que presuntamente se están utilizando bombas termobáricas, con la finalidad de devastar ciudades.

En Moscú comienza a haber desesperación ante el poco avance de sus tropas a una semana de que comenzó la “operación militar especial”, que ha pasado a ser una invasión en gran escala. Además, para enojo del gobierno ruso, la capital Kiev aún resiste.

Luego de dos días de intenso bombardeo, las fuerzas armadas de Vladimir Putin lograron capturar la ciudad de Jersón, la cual ha sido la mayor victoria militar que, hasta ahora, han tenido los elementos castrenses rusos.

De acuerdo con Reuters, ante el fracaso de Moscú en su objetivo de derrocar con rapidez al gobierno ucraniano tras casi una semana, los países occidentales temen que esté cambiando a nuevas tácticas mucho más violentas para abrirse paso en ciudades que esperaba tomar con facilidad.

La intensificación de los ataques rusos se da, además, luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que Putin se está quedando solo y no ha podido vencer al pueblo ucraniano.

“Pensó que podía entrar en Ucrania y que el mundo daría la espalda. En su lugar, se encontró con un muro de fuerza que nunca pudo anticipar ni imaginar: se encontró con el pueblo ucraniano”, resaltó el mandatario en el discurso sobre el Estado de la Nación, realizado anoche en Washington.

Batalla de Jersón

Saqueos, protestas y bombardeos son las estampas que ha dejado la toma de Jersón, ciudad ucraniana que colinda con el Mar Negro, que hasta momento ha sido la mayor victoria rusa en la guerra.

El gobernador de la regíón afirmó durante la noche que la ciudad estaba rodeada, bajo fuego, y que las tropas rusas estaban saqueando tiendas y farmacias. La agencia EFE ha capturado esta mañana imágenes de ciudadanos protestando con banderas ucranianas frente a los militares rusos.

Jersón es una posición estratégica debido a que se encuentra a orillas del río Dniéper, que divide a Ucrania por la mitad, por lo que es crucial para la movilización de tropas en el país.

Ucrania denunció este miércoles que al menos han fallecido 2 mil civiles a causa del conflicto armado, a pesar de que Putin aseguró que se trataría de una operación especial orientada a desmilitarizar y desnazificar a su nación vecina.

Además de que no ha podido derrotar al ejército ucraniano en el combate terrestre y no ha podido capturar la capital de Kiev, Rusia ahora debe de lidiar con que el gobierno de Volodímir Zelenski goza de gran popularidad a nivel nacional e internacional. El diario The Times reportó que el líder ruso contrató a mercenarios del Grupo Wagner para asesinar al presidente.

Tanque ruso destruido en Ucrania. EFE.

Aumentan bombardeos en Ucrania

Rusia admitió este miércoles que ha tenido más de dos mil bajas hasta ahora: 498 soldados muertos, así como mil 600 heridos.

Aunque debido a la naturaleza de la guerra, es difícil tener una cifra oficial de fallecidos, esta es la primera vez que Moscú admite las pérdidas militares que ha tenido a una semana de que inició la invasión.

El gran problema de Rusia, para diversos analistas, es que sus tropas carecen de experiencia en combate, a diferencia de los soldados rusos, que llevan años en constantes operaciones militares, especialmente, por los movimientos separatistas en Donbass, región que generó la actual disputa bélica.

En el sur ucraniano, Rusia está ejerciendo una intensa presión sobre el puerto de Mariúpol, que dice haber rodeado en un anillo alrededor de toda la costa del Mar de Azov. El alcalde de la ciudad dijo que están bajo un intenso bombardeo desde la noche del martes, indicó Reuters.

No obstante, en los otros dos frentes principales, en el este y el norte, Rusia tiene hasta ahora poco que mostrar de su avance, con las dos ciudades más grandes de Ucrania, Kiev y Járkov, resistiendo frente a un bombardeo cada vez más intenso.

“Vamos a ver un aumento de su brutalidad“, dijo el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, sobre Putin en una entrevista radiofónica. “No se sale con la suya, rodea las ciudades, las bombardea sin piedad por la noche y al final intentará quebrarlas y entrar en las ciudades”.

En particular, Járkov ha sido objeto de intensos bombardeos en los últimos dos días, y durante la noche se tomaron más imágenes que muestran la devastación en el centro de la ciudad. Al menos 21 civiles han fallecido a causa de estos ataques en esa demarcación.

Amnistía Internacional denunció que los rusos están usando bombas racimo, es decir, que provocan múltiples explosiones a la vez, en zonas donde hay presencial civil y ya causaron la muerte de un niño. Este tipo de armamento está prohibido debido a su naturaleza destructiva.

Aunque no se ha comprobado hasta ahora, la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Oksana Markarova, advirtió que también se están usando bombas termobáricas, las cuales están penadas por la Convención de Ginebra, debido a que provocan explosiones de altas temperaturas, capaces de derretir al cuerpo humano.

Según Rusia, las bajas entre las fuerzas ucranianas son considerablemente mayores y ascienden a 2 mil 870 fallecidos y cerca de 3 mil 700 heridos. Además, las fuerzas armadas rusas aseguran haber destruido 47 aviones en tierra y 13 en el aire, 484 tanques y blindados, 63 lanzaderas múltiples, 217 piezas de artillería, 336 equipos especiales de combate y 47 drones.

En total, señaló, Rusia ha destruido mil 533 objetivos militares, entre ellos 54 centros de control y comunicaciones, 39 sistemas de misiles antiaéreos y 52 radares.

Edificios destruidos por bombardeos rusos. EFE.

ONU reprueba a Rusia

La Asamblea General de la ONU aprobó, con una mayoría aplastante, aprobar una resolución que condena las acciones militares de Putin, además de que pide el retiro inmediato de las tropas rusas.

La resolución fue aprobada con 141 votos a favor, incluido el de México, así como 5 en contra y 35 abstenciones, incluida la de China.

Las cinco naciones que rechazaron la resolución son Rusia, Corea del Norte, Siria, Bielorrusia y Eritrea. Es decir, los principales aliados de Putin. Con información de EFE, Reuters y The Conversation.

