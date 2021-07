Round 3: Jorge Ramos cuestiona a AMLO por homicidios dolosos y muertes por COVID (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de julio. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Jorge Ramos discutieron por tercera ocasión en la conferencia matutina de este lunes. Esta vez fue por cifras relacionadas con homicidios dolosos y las muertes por el COVID-19.

Al ser cuestionado sobre si aceptaría que su estrategia de seguridad ha sido un fracaso, el presidente respondió que no coincidía con el periodista y que sí se ha avanzando.

“Hemos avanzado. Ahora sí que tengo otros datos y no estoy en una burbuja porque no me gusta el autoengaño (…) Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio pero, y eso es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios”, aseguró.

En diciembre de 2018, cuando López Obrador asumió la Presidencia, hubo un total de 2 mil 892 homicidios dolosos, mientras que en mayo de 2021 hubo 2 mil 963 asesinatos de este tipo, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno. Estos datos revelan que no hay un cambio en la tendencia, apuntó el periodista.

López Obrador insistió en que él contaba con otros datos. Admitió que ha habido un incremento en los feminicidios.

En tanto, Ramos comentó que durante la pandemia en México ha habido un total de 229 mil 15 muertes confirmadas por la enfermedad, pero esta cifra podría escalar a 351 mil 376 fallecimientos asociados por COVID, citando datos oficiales de la Secretaría de Salud.

Al cuestionar si el mandatario federal se considera responsable de estos fallecimientos, AMLO dijo que dichas cifras oficiales no son las correctas y mostró otras de la Universidad Johns Hopkins. “Estos son los datos, lo otro es calumnia”, dijo.

El presidente aseguró que la pandemia se ha manejado bien y mejor que en otras partes del mundo.

Esta es la tercera ocasión en que el periodista Ramos y el mandatario federal tienen desacuerdos en la conferencia matutina.

En abril de 2019, Ramos mostró a AMLO datos de su propio Gobierno sobre homicidios dolosos correspondientes a sus primeros tres meses de Gobierno, mientras que el mandatario federal comentó que eran cifras heredadas.

Y en enero de 2020, el periodista volvió a cuestionar las altas cifras de inseguridad y preguntó cuándo habría resultados prometidos. López Obrador respondió que el problema de la inseguridad se dejó crecer en el país y que para el 1 de diciembre de ese año ya habría resultados.