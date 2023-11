Rinde Fiscalía oaxaqueña y AEI homenaje póstumo a elementos caídos en el cumplimiento de su deber (20:15 h)

La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 23 de noviembre. Al rendir un homenaje de cuerpo presente a los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), José Luis Daniel Calvo Tapia y Minyak Omar Moreno Plascencia, quienes fallecieron en el cumplimiento de su deber al momento de sufrir una emboscada en el paraje Santuario de las Aves, San Miguel El Grande, región de la Mixteca, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, afirmó que los hechos no quedarán impunes.

“Hoy estamos reunidos para rendir homenaje a dos compañeros de la AEI, quienes perdieron la vida en manos cobardes, cuando realizaban una labor de acompañamiento a personas de San Miguel El Grande”, sostuvo frente a las madres, esposas, hijos e hijas de los Agentes, así como de integrantes de la corporación.

Durante el acto de honores que se llevó a cabo en el edificio de la AEI, se realizó el pase de lista en que las y los asistentes recordaron a los elementos caídos, además que se efectuaron los disparos de salvas en su honor, mientras que la Banda de Música de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca entonó el Toque de Silencio.

“Les digo a los familiares que la pérdida es también nuestra y de toda la sociedad oaxaqueña, que nos solidarizamos con ustedes. Este homenaje a los Agentes Estatales José Luis Daniel y Minyak Omar es también al riesgo, al valor y al heroísmo con el que ustedes compañeras y compañeros, realizan día a día su trabajo en favor de una sociedad más segura y justa para todas y todos”, apuntó el Fiscal de Oaxaca, Rodríguez Alamilla.

Acompañado del delegado de la Fiscalía General de la República en la entidad, Jaime Porfirio García Belio; del Coronel Sergio Flores Vega, en representación del comandante de la 28ª Zona Militar; del encargado del despacho del C4, Donato López, en representación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; del Comisario en Jefe, Rogelio López Escamilla, en representación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; del Inspector General, Daniel Terán, en representación del comandante de la Guardia Nacional en Oaxaca; así como de las y los titulares de todas las áreas de la FGEO; el Fiscal General realizó la primera guardia de honor frente a los féretros de los elementos, acompañado de Jaciel Salvador Vásquez Castro, coordinador de la AEI.

“No vamos a dejar pasar por alto esta situación, vamos a reaccionar con toda la firmeza, vigor y fuerza del Estado, vamos a castigar a los responsables de este hecho, no habrá día, ni hora en que no busquemos hacerles justicia. No hacerlo es menoscabar la memoria y el recuerdo de nuestros compañeros”, sentenció Bernardo Rodríguez.

“Honor y gloria a nuestros compañeros caídos, quienes pueden ir en paz con la satisfacción del deber cumplido”, finalizó.

Luego del homenaje, Rodríguez Alamilla acompañó a las familias de los elementos fallecidos, en especial a sus esposas, María Soledad Olivera Aquino y Rosa María Rosas Carrillo, para colocar las fotografías de José Luis Daniel y Minyak Omar en el muro de honor de la AEI, corporación desde la cual sirvieron a la sociedad oaxaqueña.

