Ricardo Salinas en contra del rencor social, el odio, y el autoritarismo que proclaman los marxistas pendejos (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de agosto. Yo estoy A FAVOR DE LA FAMILIA tradicional como célula básica de la sociedad, estoy a favor de la libertad personal y la innovación como la fórmula para alcanzar la prosperidad para todos, a favor de crear riqueza, de dar trabajo, de vivir mejor, de aspirar a tener comodidades, estoy a favor de que los jóvenes puedan cumplir sus sueños, de la cultura del esfuerzo y de la meritocracia, que tenga más… quien se lo merezca. Estoy en contra del rencor social, de incentivar el odio a través de forzar una "lucha de clases", estoy en contra de la violencia y del autoritarismo que proclaman los marxistas pendejøs hdspm como @MarxArriaga

me van a faltar muchos más pero son muchos pendejos, traicioneros, vendidos (y tengo pruebas de eso) y además me faltarían los medios como @SinEmbargoMX



, etc. Sé que van a venir contra mí en redes, con sus cuentas bots, sus programitas en youtube y sus medios piteros pero no importa (no lloren entonces por mis noticieros), el Juan Carlos @juncalssolano

dice que los YouTubers tienen más alcance que la TV, vamos a ver si es cierto. Los espero a todos ustedes, sentado con un puro en una mano y un buen trago en la otra, sí, en mi yate en CAPRI, inche bola de frustrados, delicados, maricønes, llorones… ahhh y TRAIGANSE UNA ARPILLA DE NARANJAS, para que me las pelen todas sentados frente a mi en filita. Voy a usar TODO lo que tengo para evitar que ustedes sigan engañando a la gente con ideologías que llevan a los pueblos al fracaso, les deseo SUERTE

. Acepten lo que son y lo que quieren para México ¿o acaso viven del cuento y del engaño, no quieren que la gente sepa a donde la quieren llevar? Señores, no le saquen y digan las cosas como son, digan que quieren fomentar la envidia, el rencor, el autoritarismo y un Estado donde los rateros engañen al pueblo con promesas que NO cumplen. ¿Quieren familia, libertad e innovación o quieren opresión y muerte? Es bueno definirse de qué lado de la historia quieren estar ¿a poco no?

Ahhh y el presidente, en definitiva, NO es enemigo mío (por si no se han dado cuenta), es más, sin dudarlo, estoy seguro que hay aprecio y respeto mutuo, simplemente pensamos diferente y él está rodeado de rateros, payasos que no le hacen ningún bien al país (hay sus excepciones)

.