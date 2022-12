Ricardo Mejía se acercaría a PVEM y PT tras perder encuesta de Morena por Coahuila (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de diciembre. Ricardo Mejía estaría más que molesto luego de que se anunciara el triunfo del senador Armando Guadiana en la encuesta de Morena para definir a quien abanderará al partido por la gubernatura de Coahuila en el proceso electoral de 2023.

Pero no pretende quedarse callado, pues fuentes cercanas a Político MX cuentan que el subsecretario de Seguridad no tardó en acercarse a los aliados de Morena, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), para evaluar la posibilidad de contender con sus siglas y atraer a parte del voto morenista que no estuvo conforme con la designación de Guadiana.

Nos dicen que aunque las negociaciones son aún muy recientes, la verdad es que Ricardo Mejía aspira a repetir lo que Ricardo Gallardo Carmona logró en San Luis Potosí, entidad que gobierna respaldado por Morena, pero cuya elección ganó gracias a los del Partido Verde.

Información de:https://politico.mx/Foto:Cuartoscuro

Compartir