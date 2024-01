Revisa lo que Mhoni Vidente dice para ti la semana del 8 al 11 de enero (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de enero. Revisa lo que Mhoni dice para ti esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Marzo 21 – Abril 20. © Proporcionado por Publimetro

En estos días te ayudarán tus palabras de poder, que son “vitalidad” y “fortalecimiento” en tu vida mental y física, así que empieza un buen régimen de ejercicio y dieta, que eso te ayudará a estar de lo mejor. En estos días estarás ocupado con mucho trabajo pendiente y de ponerte al día con tus proyectos para este año que acaba de comenzar. Recuerda que no debes jugar con dos amores al mismo tiempo, porque tarde o temprano se van a dar cuenta. Ya no pienses tanto, trata de empezar a actuar en tu vida y ser lo que eres: un exitoso. Un amor del signo de Capricornio o Leo te habla de formalidad en tu vida; tus números de la suerte son 17 y 25; tus colores de la abundancia son el verde y el naranja, y tu mejor día es el martes. Tu arcángel Metatron es quien te guía en tu vida, recuerda que debes llevarlo en tu pensamiento para que no te hagan nada en tu vida.

Abril 21-Mayo-21. © Proporcionado por Publimetro

Amigo Tauro, tus palabras mágicas son la “verdad ante todo” y la “solución”, es decir, buscas la verdad en tu vida y das solución a tus problemas que has venido arrastrando de tiempo atrás. Sigue siempre adelante. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 05 y 11, y tus colores de la fortuna son el blanco y el rojo. Días de estar con mucha prisa por pagar deudas y ponerte al corriente en tus gastos. Haces cambios en tu casa y compras muebles. Decides cortarte el cabello y cambiar tu look para este año que comienza. Ya no pienses en lo que no es y enfócate más en el amor, tú decides con quién estar o no. Recuerda que lo más bonito de una pareja es la convivencia, así que trata siempre de buscar la felicidad. El arcángel Miguel es quien te guía en tu vida y significa el poder de Dios, no dudes en invocarlo siempre que necesites protección.

Mayo 22 – Junio 20 © Proporcionado por Publimetro

Tus palabras de poder son “movimiento” e “iniciación” y sin duda estas palabras te dicen que es el momento de moverte, es decir, cambiarte de casa o de trabajo. Tus números mágicos son el 20 y el 29, tus colores de la abundancia son el naranja y el azul, tus signos compatibles son Libra, Acuario y Aries, y tu día mágico es el jueves. En estos días estarás con mucho trabajo. Debes administrarte mejor en todo lo laboral para que no tengas problemas con tus superiores y trata de no platicar tanto tu vida personal. Ya no pelees tanto con tu pareja, mejor te recomiendo llenarte de paciencia y disfrutar tu relación. Recuerda que todo está en tu mente y si lo piensas lo invocas. Siempre tu signo va a lograr lo que se propone y está a tiempo de lograr todas sus metas. Eres el más conquistador del Zodiaco y eso siempre te ayudará para estar en pareja.

Junio 21 – Julio 22 © Proporcionado por Publimetro

En esta segunda semana de enero tu palabra mágica es “adelante”; sin duda, esta palabra indica que será uno de tus mejores años, pues tu signo siempre va hacia adelante y nunca retrocede por nadie ni por nada. Tus números mágicos son el 01 y el 15; tus colores de la abundancia son el rojo y el naranja, tus signos compatibles son Piscis, Escorpio y Acuario, y tu mejor día es el lunes. El arcángel que te guiará en estos días es Miguel, él te dice: “Atrévete a ser diferente y auténtico. Trata de quitarte complejos que no te dejan ser feliz, existe un mejor modo de hacer las cosas y solo es cuestión de que busques tu mejor opción en la vida. También necesitas una pausa para reflexionar sobre hacia dónde vas y qué quieres ser en el futuro, tendrás momentos de madurez mental.” En estos días surgirán en tu signo buenas ideas para tener un negocio propio y trabajar por tu cuenta.

Julio 23 – Agosto 22 © Proporcionado por Publimetro

Amigo Leo, en esta segunda semana de enero tu palabra de poder es “nuevas oportunidades”, pues sin duda este es tu año de tener riqueza y reconocimiento en tu ambiente laboral. No dudes en hacer esos cambios que necesitas para ser el mejor en todo. Tus números mágicos son el 23 y el 31, tus colores son el azul y el blanco, y el arcángel que te guiará en esta semana es Gabriel, quien te dice: “Fuerza Espiritual en todo lo que vayas a realizar en cuestión de trabajo y autocontrol”, que sin duda te cae como anillo al dedo para por fin tratar de controlar tu temperamento explosivo. Durante esta semana estarás muy feliz porque te sigue la buena suerte, solo ten cuidado con problemas de divorcio y pensión; trata de llegar a un buen acuerdo en tu separación. Decides volver a estudiar, eso te llevará a tener más conocimientos para emprender un negocio propio.

Agosto 23 – Septiembre 22 © Proporcionado por Publimetro

Tus palabras en esta segunda semana de enero que inicia serán “liberación y poder”, que sin duda te dicen que te liberes de las ataduras del pasado y comiences a soltar para hacer un presente mejor y un futuro prometedor, que sin duda lo lograrás. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son el 09 y el 18; tus colores son el azul y el rojo, y tus signos compatibles son Capricornio, Sagitario y Géminis. El arcángel que te ayudará y guiará en esta semana será Rafael, el cual te dice que “la vida es maravillosa y que debes vivirla a cada instante y no desperdiciar tu tiempo en situaciones que no tienen solución”. Atraviesas por días de tener muchas presiones en cuestión de trabajo y juntas laborales. Trata de administrarte más en todo lo que vayas a realizar para que no te estreses sin razón. Ten cuidado con las migrañas y dolores de nuca.

Septiembre 23 – Octubre 22. © Proporcionado por Publimetro

Tus palabras mágicas son “potencial” y “evolución”, y precisamente esta semana es ideal para que demuestres esas características, ya que tienes un gran camino por delante en lo profesional y personal. En el trabajo serás líder si te lo propones porque tienes las habilidades y la inteligencia para ello. Debes tener cuidado de no caer en las provocaciones de tus compañeros, es importante ser discreto con tus proyectos de vida para evitar que alguien te robe las ideas. En el amor, es momento de que dejes atrás el pasado, la persona que se marchó fue por algo, así que no te deprimas por personas que no te valoran, conocerás a alguien que te hará olvidar todo el dolor que has sufrido. Tus números mágicos son 27 y 30; tus colores de la fortuna son rojo y amarillo; tus signos compatibles para el amor son Acuario, Piscis y Géminis, y tu mejor día será el lunes.

Octubre 23 – Noviembre 21 © Proporcionado por Publimetro

El arcángel Miguel te ayudará con su iluminación espiritual, puedes invocarlo cada vez que tengas un problema, ya que es el fuego de Dios y te dará la fuerza para superar cualquier obstáculo. Para esta semana tus palabras mágicas son “confianza” y “activación personal”. Tienes un gran potencial, pero debes creer en ti mismo para poder alcanzar las metas que te propongas. Te ofrecerán un nuevo empleo que te brindará más solvencia económica para vivir tranquilo. Debes tener cuidado con las pérdidas o fraudes, es importante que seas precavido y leas muy bien lo que firmas. Cuídate de los problemas de depresión, eres un signo de agua y eso te hace muy sensible. Tus números mágicos son 19 y 28; la abundancia la tendrás con los colores azul y blanco; para el amor tus signos compatibles son Piscis, Cáncer y Leo, y el jueves será tu mejor día.

Noviembre 22 – Diciembre 21 © Proporcionado por Publimetro

Aries, Leo y Libra son tu mejor compatibilidad en las relaciones amorosas; tus números mágicos son 02 y 06; tus colores de la fortuna para esta semana son naranja y azul, y tu mejor día será el viernes. Tus palabras mágicas: “Decisiones” y “sabiduría” implican que es tu momento para tomar decisiones importantes en la vida, debes tener un plan de trabajo para que puedas alcanzar tus metas. Avanzarás en tu carrera profesional, fortalece tus relaciones públicas y políticas porque dominas la administración empresarial. En estos días puedes cambiar tu look y hacerte arreglos estéticos, eres un signo vanidosos y siempre quieres verte bien. El arcángel Metatrón te guiará para que siempre reine la felicidad, puedes invocarlo al prender una vela azul y hacer tu petición. Te recomiendo sacar tu pasaporte porque vienen muchos viajes a la vuelta de la esquina.

Diciembre 22 – Enero 20. © Proporcionado por Publimetro

El arcángel Rafael es tu protector, te ayudará a solucionar todos los problemas que tengas, puedes invocarlo al prender una vela blanca, y si tienes alguna enfermedad, te ayudará a sanar. Tus números de la suerte son 14 y 16, el rojo y verde son tus colores de la fortuna; tu compatibilidad en el amor es con los signos: Aries, Tauro y Virgo, y tu mejor día de esta semana será el martes. “Actuar” y “renovación” son tus palabras mágicas, y como es el inicio del año, tienes oportunidad de hacer cambios positivos en tu vida. Tendrás mucho trabajo y juntas para nuevos proyectos, es un buen momento para crecer profesionalmente. En el amor, serán días de mucha felicidad con la persona que deseabas que estuviera a tu lado. Ten cuidado con los fraudes, es importante que seas precavido y no te dejes engañar. Te preparas para tomar vacaciones a finales de enero.

Enero 21 – Febrero 18 © Proporcionado por Publimetro

Para esta semana tus palabras mágicas son “fuerza vital” y “creación”, las cuales indican que será un gran año para ti, pues tienes la oportunidad de crear un mejor futuro. En el trabajo, tendrás mucha energía positiva, esto te ayudará a crecer profesionalmente y tener más oportunidades de un puesto mejor pagado. En el amor te sentirás de lo mejor, eres el más apasionados del Zodiaco y esta semana se te dará una relación sentimental muy cariñosa. Pagarás tu licencia de manejo y tarjeta de crédito, ya que es importante que empiecen el año sin deudas. El arcángel Miguel te ayudará a solucionar todos tus problemas espirituales, puedes invocarlo al prender una vela roja. Tus números mágicos son 04 y 10; tus colores de la abundancia amarillo y azul; la compatibilidad amorosa te llegará con los signos Tauro, Géminis y Libra, y tu mejor día sería el miércoles.

Febrero 19 – Marzo 20 © Proporcionado por Publimetro

“Equilibrio” y “prosperidad” son tus palabras mágicas, lo que indica que tendrás un año de grandes oportunidades, así que tienes que estar preparado para aprovecharlo. En el trabajo tendrás muchas presiones, pero es importante que no te alteres. Empezarás la remodelación de tu casa, es un buen momento para hacer cambios que te permitan sentirte cómodo. En el amor, recordarás a alguien que ya no está, es una época de sanación, puedes hablarle y decirle lo que sientes. No te desanimes si tu negocio no despega, debes ser perseverante, puedes pintarlo de amarillo o azul para atraer la abundancia. El arcángel Uriel te ayudará a tomar las decisiones importantes, puedes invocarlo al prender una vela roja. Tus números mágicos con 08 y 22; tu mejor día sería el viernes, y la mejor compatibilidad para el amor te espera con Cáncer, Escorpión y Sagitario.

