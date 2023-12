Revisa lo que Mhoni Vidente dice para ti este fin de semana (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de diciembre. Revisa lo que Mhoni Vidente dice para ti esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Marzo 21 – Abril 20. © Proporcionado por Publimetro

Este fin de semana es un momento para que entiendas que la paz y el amor han llegado a tu vida. No sabotees tu propia felicidad, recuerda que tu signo es algo complicado en cuestiones de amor, así que trata de relajarte y disfrutar de estos días navideños. Vive el momento y deja que las cosas fluyan. Es probable que compres un regalo de última hora para un familiar porque eres muy olvidadizo, por eso siempre necesitas que alguien más te recuerde lo que tienes que hacer, pero revisa bien tu presupuesto para que no gastes de más. Organiza bien la cena de Navidad para que no te falte ningún invitado, eres el pilar de tu familia. Tendrás un golpe de suerte el día 24 de diciembre con los números 13 y 40, y tus colores de la abundancia son rojo y blanco. No te sientas mal si alguien especial no te hace ningún regalo, recuerda que no todos son tan detallistas como tú.

Abril 21-Mayo-21. © Proporcionado por Publimetro

Tendrás un golpe de suerte el 24 de diciembre con los números 01 y 17, y para que la fortuna llegue a ti usa los colores azul y verde y ponte mucho perfume para que la suerte sea más fuerte. Tendrás mucha prisa por sacar todos los pendientes y cerrar bien el año, te recomiendo que organices bien tu tiempo y lleves a cabo todo lo urgente en tu oficina. También necesitas rodearte de las personas que más te quieren en estos días navideños, así que disfruta de tu familia y olvídate un poco de la tensión. Es probable que te vayas de viaje y visites a unos familiares. Organízate muy bien para realizar tus compras de regalos que te faltan, pero no gastes mucho y haz la compra indicada para esa persona especial. Este 24 de diciembre es un día para el perdón y para estar en paz, si tienes algún rencor, trata de olvidarlo y disfruta del ambiente navideño.

Mayo 22 – Junio 20 © Proporcionado por Publimetro

Es momento para pedir deseos al Niño Jesús, prende una vela blanca y pídele lo que tanto deseas y verás que pronto será cumplido. Estos días son fechas para volver a enamorarte, es posible que conozcas a alguien del signo de Libra o Acuario que podría ser tu pareja ideal. Trata de controlarte al momento de brindar y guardar energías para la fiesta de Año Nuevo, también debes tener cuidado con problemas de gastritis, así que no abuses de las comidas. En cuestiones de regalos, tendrás una sorpresa que no esperabas porque tu pareja te hará sentir de lo mejor. La fiesta navideña se realizará en tu casa y será muy especial, tendrás muchos invitados y disfrutarás de un día inolvidable. Tendrás un golpe de suerte en el premio mayor de la lotería del día 24 de diciembre con los números 12 y 30, y tus colores de la fortuna son amarillo y verde.

Junio 21 – Julio 22 © Proporcionado por Publimetro

Trata de no opinar en los comentarios familiares, es mejor que te enfoques en disfrutar de la cena navideña y dejes los problemas para otro día. Si están en trámite de una herencia o el pago de una deuda, es mejor discutirlo en otro momento. Este fin de semana es un momento muy especial porque eres el más sentimental en estas fechas navideñas, sentirás que por fin vino a ti la persona indicada para ser feliz. Hablarás de un compromiso firme para ser padres el próximo año. Te llega un regalo que no esperabas por parte de alguien de tu trabajo que te dará mucha alegría y te hará sentir apreciado. Tendrás un golpe de suerte el 24 de diciembre con los números 06 y 19, agrega tu fecha de nacimiento para que personalices tu suerte. Tus colores de la fortuna son naranja y verde. Compras una piñata para una posada con todos tus amigos y la pasarán muy bien.

Julio 23 – Agosto 22 © Proporcionado por Publimetro

Te compras ropa y zapatos para estrenar este 24 de diciembre, a tu signo le gusta ser al que más vean, así que usa los colores azul y rojo, y ponte mucho perfume porque te tocará preparar la cena. Este fin de semana es un momento para estar con alguien muy especial, tu signo es muy apasionado y siempre necesita de una pareja para sentirse bien, así que en estos días navideños te sentirás de lo mejor y muy enamorado. Te convocan a una junta de última hora en tu trabajo para revisar las ventas y administración, por eso debes cumplir con todo en tu oficina para que no tengas dificultades. Trata de controlarte con los vicios y el alcohol para que no te dé la cruda moral. Tendrás un golpe de suerte el 24 de diciembre con los números 03 y 16, y tus colores de la fortuna son verde y rojo. Cuídate de los chismes familiares, mejor no opines nada de nadie.

Agosto 23 – Septiembre 22 © Proporcionado por Publimetro

Tendrás un golpe de suerte el 24 de diciembre con los números 11 y 29, agrega tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Tus colores de la fortuna son rojo y amarillo. Es momento para la felicidad plena en tu vida, por fin estás en los días navideños, recuerda que siempre buscas un motivo para reunir a la familia. Esta ocasión es muy especial, más porque te toca decorar y hacer los regalos de esas personas especiales. No pierdas el tiempo y dile a quien amas que quieres que vivan juntos y casarse; es decir, si estás en una relación, podría ser el momento perfecto para dar el gran paso. Te invitan a salir de viaje en los próximos días, aprovecha esta oportunidad para pasar tiempo con tu familia y disfrutar de la Navidad. Si estás soltero, te llega un regalo de un amor nuevo, podría ser el inicio de una relación muy especial.

Septiembre 23 – Octubre 22. © Proporcionado por Publimetro

En estos días navideños, a tu signo le encanta preparar la cena de Nochebuena y reunir a toda la familia para convivir de la mejor manera. Recuerda que eres el mejor anfitrión en esta temporada navideña y un pilar fundamental para la familia. Sales de viaje para visitar a algunos familiares y compras regalos de última hora que necesitabas; recuerda no gastar demasiado, solo lo necesario, ya que lo más importante en estos días es la convivencia. Cambia tu look esta Navidad para lucir lo mejor posible, recuerda que estás en un gran momento. Eres el más carismático del Zodiaco, por lo que siempre tendrás personas que te quieran a tu lado. El 24 de diciembre, enciende una vela blanca en memoria de quienes no pueden estar contigo celebrando y pide paz en tu corazón. Tus números de la suerte en este sorteo son 08 y 66; y tus colores de la fortuna son amarillo y naranja.

Octubre 23 – Noviembre 21 © Proporcionado por Publimetro

Te deparan muchas sorpresas agradables durante este fin de semana. Un amor del pasado regresa y recibirás noticias de alguien especial que hace tiempo no veías. Recuerda que a tu signo siempre le va muy bien en días navideños, especialmente porque tu energía se expande con más fuerza en este periodo. Te recomiendo que el 24 de diciembre enciendas una vela blanca y le pidas a Dios que llene tu vida de paz y amor; verás cómo se cumple de inmediato.Ten cuidado con los gastos excesivos, trata de no comprar lo que no necesitas y mejor ahorra. Eres experto en preparar cenas navideñas, y este 24 no será la excepción; estarás a cargo de preparar esta deliciosa comida para compartir con tus seres queridos. Tus números de la suerte son 13 y 48 en este sorteo especial del 24 de diciembre, y tus colores de la fortuna son el verde y el azul.

Noviembre 22 – Diciembre 21 © Proporcionado por Publimetro

Te espera mucho trabajo atrasado para este fin de semana, organízate y pon en orden tus obligaciones, ya que te vas de vacaciones y necesitas dejar todo bien en tu trabajo para cuando estés fuera. Recibirás una invitación para una posada y tendrás la suerte de ganar un premio grande. Piensa en el futuro y considera la posibilidad de emprender un negocio, tu signo estará favorecido el próximo año para tener éxito en algo propio. Además, recibirás dinero extra. Ten cuidado con el alcohol y los vicios durante estas fiestas, disfruta de manera saludable. Familiares de fuera llegarán para pasar la cena de Navidad contigo. Prepárate porque el 24 de diciembre será afortunado para tu signo con los números 01 y 27, considera agregar tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Tus colores de la fortuna son el verde y el naranja.

Diciembre 22 – Enero 20. © Proporcionado por Publimetro

Estarás ocupado comprando los últimos regalos navideños este fin de semana, recuerda que tu signo siempre quiere quedar bien con todos siendo el más generoso del zodiaco; sin embargo, lo más importante es convivir con esa persona especial en tu vida. Recibirás dinero y un regalo por tu cumpleaños que te encantará. Sé paciente con tu pareja, todos estamos más sentimentales en estos días, así que llévatela con calma. Un amor del pasado te buscará para volver, pero mejor cierra ese capítulo y comienza de nuevo tu camino. Experimentarás un golpe de suerte con los números 21 y 30. Tus colores de la suerte para el 24 de diciembre son rojo y naranja. Además recibirás un bono de compensación por tu trabajo. Ten cuidado con el alcohol, evita excesos para no perder el control durante las festividades. Planifica un viaje para celebrar tu cumpleaños.

Enero 21 – Febrero 18 © Proporcionado por Publimetro

Analizarás este fin de semana cómo estar en paz con todos a tu alrededor y la manera de dejar atrás los rencores. Estamos en días de perdón, así que relájate y disfruta al máximo de estas fiestas navideñas, ten en cuenta que es momento de convivir más con tu familia. Recibirás un regalo inesperado y organizarás una posada con piñata para reunir a amigos y familiares. Controla tu consumo de alcohol en las reuniones. Un amor del pasado te buscará para darte un regalo sorpresa que te llenará de alegría. Tendrás un golpe de suerte el 24 de diciembre con los números 15 y 67; considera agregar tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Tus colores de la fortuna son el azul y el blanco. Es hora de decidir cambiar tu coche por uno más reciente para progresar. El 25 de diciembre recibirás una sorpresa inesperada que te llenará de alegría.

Febrero 19 – Marzo 20 © Proporcionado por Publimetro

Disfrutarás de momentos relajados y alegres en familia durante este fin de semana, recuerda que a tu signo le gusta ser el mejor anfitrión en posadas y cenas navideñas, lo cual te hará sentir excelente. Disfruta al máximo la Nochebuena. Recibirás un regalo inesperado: un compromiso formal de matrimonio. Realizas compras de última hora para la cena navideña. Ten cuidado con problemas de garganta y pulmones, evita exponerte a cambios de temperatura para no resfriarte. Sé consciente de que el amor es tu punto débil, y tu pareja es la persona ideal. No des tanta importancia a los problemas y vive plenamente. Tus números de la suerte son 18 y 88, y podrías ganar un carro o casa en un gran sorteo el 24 de diciembre. Renueva tu look estrenando ropa en Navidad. Recibirás la visita de familiares de fuera para compartir contigo estos días especiales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir