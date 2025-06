Responsabiliza presidenta municipal de Zapotitlán a Jesús Romero de lo que le llegue a pasar (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de junio. La edil de Zapotitlán Palmas, Inés Martínez Reyes responsabilizó al Secretario de Gobierno Jesús Romero López de cualquier cosa que le llegue a pasar como presidenta municipal por parte de un grupo que por la fuerza pretende arrebatarle el poder.

“Nosotras como autoridad municipal lo estamos viviendo, lo estamos padeciendo y él no quiere ver la violencia política que estamos sufriendo en la comunidad para ejercer nuestras funciones como autoridad”, dijo la presidenta municipal en conferencia de prensa frente al Palacio de Gobierno”.

La primer Concejal de ese Ayuntamiento de la Mixteca oaxaqueña, dijo que es lamentable y triste lo que está sucediendo y que hasta el momento no se ha tenido la respuesta por parte de las autoridades estatales que quisiéramos como presidenta municipal.

Además expresó que ayer se convocó a una reunión en el Congreso del Estado con el grupo contrario a su administración a la que ella como autoridad no fue notificada, afortunadamente se encontraba en la ciudad y acudió y tuvo acceso no sin antes ser cuestionada que quién la había invitado.

Al ingresar en la sala de juntas ya se encontraba el grupo contrario “ cuando llegamos a la sala ya estaba el grupo de ciudadanos de mi comunidad tuvimos una plática delante del gobierno y si la solución es platicar necesitamos platicar con las personas que integran al frente de ese grupo”, dijo.

Martínez Reyes, afirmó que hay diputados que sí les han brindado el apoyo “creemos que son diputados que saben a lo que están, saben el cargo que un momento dado el pueblo les confirió pero también es triste decir que hay diputados nos han dado la espalda”.

De igual manera, reclamó al titular de la SEGO, Jesús Romero quien en conferencia de prensa aseguró que no hay violencia política en contra de ella, “qué necesita ver a una mujer muerta como lo que estamos viviendo de una presidenta por no ser atendida en su llamado ahora está muerta, eso quiere volver a ver”, (se refería a la edil de San Mateo Piñas asesinada en días recientes en su oficina en el Palacio municipal).

Indicó que tienen pruebas de la violencia política en su contra “de que no lo quieran analizar es otra cosa pero aquí les recalco cualquier cosa que me llegue a pasar como presidenta municipal porque lo estamos viendo lo estamos padeciendo, es responsabilidad de Jesús Romero porque nos ha dado la espalda”.

Por otra parte, negó las acusaciones de corrupción y falsificación de firmas en su contra que ayer afirmó el grupo contrario a su Gobierno “totalmente falso yo le dije ayer en el Congreso exijo que en este momento que me haga la auditoría por qué ya es mucho me ponen me quitan a la hora que quieren”.

Dijo que el grupo que se opone a su gestión es el mismo grupo que estuvo ayer en el Congreso “quienes llegaron a la sede alterna arrebatarme el volteo, arrebatarme la patrulla, teníamos una suburban que ocupamos para el traslado de los jóvenes de las rancherías vecinas a la comunidad para recibir su educación en el IEBO, con piedras, machetes y palos lo arrebataron, son gente machista”.

Por ello, hizo un llamado a los diputados para que analicen las cosas si hay violencia de género, dicen que no pero las que lo hemos sufrido somos nosotros”.

Subrayó que en su Administración no existe tal desvío de recursos de más de 33 millones de peso como lo argumentan sus contrarios pues el municipio recibe recursos por cerca de 10 millones de pesos; del ramo 28, 3 millones 145 mil 759 pesos; del Fortamun 1 millón 675 mil 897 pesos; del Fondo 3 anual 5 millones 788 mil 500 pesos, mismos que han sido aplicados de manera transparente y que están sujetas a auditorías que les pueden aplicar cuando así lo decidan las autoridades.

