Responde Ebrard a Muñoz Ledo: estoy vacunado contra mezquindad y calumnia (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. El Canciller Marcelo Ebrard aseguró que no interviene en el proceso interno de Morena, pues acata las instrucciones que le dio el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que está vacunado contra la mezquindad y la calumnia.

Las declaraciones de Marcelo Ebrard son en reacción a las advertencias de Porfirio Muñoz Ledo, quien amagó con expulsarlo de Morena en caso de ser el próximo dirigente de ese partido.

Además, Muñoz Ledo acusó a Marcelo Ebrard de estar involucrado en el proceso interno de Morena, en el que también participa Mario Delgado, a quien se le vincula con el Canciller.

“El único en el que yo estoy involucrado es este, en cómo traer a México rápidamente las vacunas, que es lo que me ha instruido el señor Presidente. No estoy yo en otro proceso de ninguna otra naturaleza”, dijo en la conferencia matutina.

“Desde que entramos a este gobierno nos dijo el señor Presidente: ‘ustedes necesitan tener convicción para estar aquí. El que no tenga convicción, no acepte, no es bienvenido’. Y eso opera como una vacuna contra la mezquindad y la calumnia. No nos distraemos”.

El único proceso en el que estoy involucrado es en este caso (traer vacunas a México), no estoy en otro proceso (…) Eso opera en una vacuna contra la mezquindad y la calumnia, no nos distraemos. El único proceso es traer vacunas, cumplir la instrucción del Presidente

De manera breve, el canciller dejó claro que estos señalamientos no provocarán distracciones de asuntos como traer vacunas para enfrentar la pandemia del coronavirus en México.

En entrevista con La Razón el pasado lunes, Porfirio Muñoz Ledo advirtió que hay un apoyo directo del titular de la SRE hacia Mario Delgado.

El diputado agregó que va contra el grupo de Ebrard-Delgado, porque “si maté al león, puedo ordenar al resto de la selva”.

Marcelo Ebrard habla sobre las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo.

