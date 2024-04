Reportera exige “respeto” a un molesto AMLO: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de abril. Vanessa Hauc, reportera de la cadena de noticias Telemundo en Estados Unidos, reviró duramente a López Obrador, luego que el presidente descalificara una investigación de la periodista en Chiapas.

La investigación revela que tres de cada 10 viviendas en esa entidad no tienen acceso al agua. “Le pido respeto, somos profesionales”, le dijo.

En forma previa, AMLO había reprochado que los medios de información, en general, “no son objetivos no son profesionales” frente a una reportera que no se conformó con la cantaleta de “yo tengo otros datos”.

Va una probadita del diálogo sucedido en la mañanera de ayer, que exhibe a un presidente ajeno a la realidad y a una periodista que sabe defender su trabajo. (A ver si no me enjuician por “traición a la patria”).

Hauc: La consigna de su gobierno fue desde un principio: ‘Por el bien de todos, primero los pobres’. Sin embargo, usted le ha fallado a esa población en algo vital, algo que está en la Constitución de su país incluso, y es el derecho al agua.

AMLO: Si de algo me siento orgulloso es de haber participado, contribuido junto a muchos mexicanos, millones de mujeres y de hombres, a reducir la pobreza en México, como nunca se había visto en décadas.

Hauc: No es algo personal. Esos son los datos de la Conagua, de su gobierno, que están diciendo que tres de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua; o sea, no estoy hablando de la pobreza, estoy hablando del acceso al agua. La Conagua dice que pronto puede llegar el día cero.

AMLO: Yo entendí que empezaste hablando de la pobreza de la pobreza, discúlpame.

Hauc: Lo dije porque las comunidades vulnerables son las que menos tienen acceso al agua.

AMLO: Sí tienen acceso… te pido que hagas una revisión más cuidadosa.

Hauc: Hemos hecho una revisión cuidadosa, hemos hablado con los expertos de agua y las estadísticas de su propio gobierno, de Conagua, dicen que tres de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua.

Párrafos más adelante:

AMLO: Chiapas es el estado con más agua.

Hauc: Con más agua, sí, pero eso no significa que llegue a las viviendas de las personas.

AMLO: Sí tienen acceso al agua. Es que, ni modo, no pensamos igual.

Hauc: No le estoy hablando de formas de pensamiento, le estoy hablando de los datos que recabamos aquí y con sus expertos también.

AMLO: Ha mejorado muchísimo el servicio de abasto de agua y drenaje, y de servicios públicos en general. O sea, tenemos otros datos, pues.

El intercambio puso en evidencia al presidente. Por doquier hay reclamos por el agua. Si no es por escasez, es por por contaminación.

Los “medios de manipulacion” –así les dice López Obrador– llevan semanas proyectando escenas con llaves de las que no sale una gota, manifestaciones por escasez del líquido; o cortes a la circulación en protesta por agua con olor a gasolina.

***

Morena le quiere abrir un juicio “por traición a la Patria” a la senadora Lilly Téllez.

¿Su delito? Haber pedido disculpas a Ecuador por la “acción gangsteril” del presidente López Obrador quien, dijo, dió cobijo a “un criminal”– referencia a Jorge Glas, ex vicepresidente de aquel país acusado de peculado– tras el allanamiento de la Embajada de México en Quito por la policía de aquel país.

Buscamos a Lilly para que nos comentará la propuesta de la senadora de Morena, Mónica Fernández, de enjuiciarla por “traición a la patria.”

Lo primero que hizo Téllez fue dejarnos bien clarito que la “intrusión” de la policía ecuatoriana en la embajada de Mexco es ilegal.

Luego fue al grano: lo del juicio por traición a la patria “es un distractor para que no se hable de que AMLO quiso ayudar a fugarse a un peligroso criminal, convirtiendo a la embajada en una cueva de delincuentes”.

“Ofrecí disculpas por la ilegal intrusión de AMLO en la automomía de Ecuador (al meterse en la elección presidencial de ese país) y por interferir en su sistema de justicia”, nos dijo Téllez.

Y remató: “Ojalá Ecuador ofrezca también una disculpa por haber entrado ilegalmente a la embajada mexicana.”

***

Ayer me faltó precisar que en el caso de las Afores que irían al famoso Fondo del Bienestar para pagar una “pensión digna” de 14 mil 400 pesos mensuales a trabajadores jubilados, en caso de que se apruebe la iniciativa de Morena, provendrán sólo de cuentas de mayores a 70 años que no hayan reclamado sus ahorros.

López Obrador calcula que de esas cuentas podrían salir hasta 40 mil millones que servirían nutrir el “Fondo de Bienestar” con el que se pretende pagar la “pensión digna”.

En la columna de ayer señalamos que, hasta enero pasado, las diez afores que hay en el país administraban 6.02 billones de pesos. La mencionada omisión dio lugar a confusiones. Una disculpa.

FIN.

