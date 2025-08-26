Reportan hospitalización de María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de agosto. A través de redes sociales y diversos medios, se reveló que María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ estuvo hospitalizada de emergencia. Este hecho encendió las alertas entre sus seguidores, debido a su avanzada edad y su actual estado de salud.

La noticia de su repentina la dio a conocer la revista TV Notas, quienes citaron a una fuente cercana a la actriz. De acuerdo con la información, María Antonieta tuvo que ingresar al hospital luego de presentar síntomas de deterioro neurológico.

La hospitalización de ‘La Chilindrina’ aparentemente tuvo lugar el pasado 20 de agosto tras haber tenido una crisis de ansiedad y una caída en sus niveles de Sodio. Recordemos que anteriormente, la actriz había causado preocupación tras su participación en un show en Perú.

En ese entonces, la actriz presentó un par de dificultades para hablar, así como para realizar otras actividades normales. Los reportes también señalan que María Antonieta también presenta algunos síntomas de tristeza debido a que se “siente sola”.

Familia de ‘La Chilindrina’ aclara su actual estado de salud

A la par, también se dio a conocer que Verónica Fernández, hija de María Antonieta de las Nieves, habló sobre el estado de salud de su madre. Señalando que actualmente ya se encuentra estable y en su hogar, además de agradecer la preocupación tanto de los medios como sus seguidores.

Es importante mencionar que ‘La Chilindrina’ ha hecho público que sufre fibromialgia. Enfermedad que causa diversos estragos a su estado de salud.

Hasta el momento se desconoce si la actriz vuelva a los escenarios en las próximas semanas.