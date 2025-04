Renuncian las titulares de Turismo y Comunicación de Rocío Nahle a cuatro meses de asumir el cargo (20:00 h)

Veracruz, 31 de marzo. La gobernadora Rocío Nahle reveló que la secretaria de Turismo, Dulce María “Nena” de la Reguera Gómez, y la titular de Comunicación, Adriana Muñoz Cabrera, “renunciaron” a sus cargos, cuatro meses después de asumirlos.

La renuncia de la mamá de la actriz Ana de la Reguera, se da 12 días después de que durante la inauguración de la Cumbre Tajín 2025, la secretaria de Turismo reconoció que nunca había visitado la zona arqueológica, la más importante del estado.

También después de que, el 18 de diciembre, Luis Cruz Montesinos, vicepresidente del Consejo de Turismo de las Altas Montañas, reveló desconocer a la titular del ramo: “es una funcionaria que hasta ahorita no la conocemos todavía, no ha salido a la palestra, no se ha presentado”.

No obstante, Nahle García aseguró que la “renuncia” de Nena de la Reguera obedecía a “temas personales” y que ya desde hace unas semanas le había solicitado su salida.

Nahle adelantó que “un administrador temporal” estará al frente de la dependencia para hacerse cargo de la entrega-recepción, pero tampoco precisó el nombre del sustituto de Dulce María.

Sobre la periodista Adriana Muñoz, en conferencia de prensa, confirmó que se integrará a una planilla como regidora en el municipio de Veracruz: “así es esto, está en su derecho, va acompañando a Rosa María. Quiere ser política ¿qué le vamos a hacer?” y adelantó que Rodolfo Bouzas, se quedará en el cargo.

Latinus

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir