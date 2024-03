Renuncia titular de la SMO Elisa Zepeda, aparece en la lista de pluris de Morena (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. La secretaria de la Mujer de Oaxaca (SMO) del gobierno de la Primavera Oaxaqueña Elisa Zepeda Lagunas presentó su renuncia al gobernador Salomón Jara Cruz.

Así lo dio a conocer el Primer Mandatario en su conferencia de los lunes en Palacio de Gobierno, dijo que la funcionaria renunció desde el mes pasado aunque no dio fecha de la renuncia.

“Efectivamente nuestra amiga Elisa Zepeda renunció a su cargo de la Secretaría de la Mujer, hace ya un buen rato, no tengo la fecha pero fue el mes pasado, la he invitado nada más para que me dé informe de unas cosas, pero ella ya renunció, tiene interés de tener otra actividad y pues yo la respeto mucho”, expresó el gobernador.

Jara Cruz no dio mayores detalles de quién sustituirá a Zepeda Lagunas, por lo que será en próximas horas o días que dé a conocer a la nueva titular de la SMO.

La ahora ex funcionaria quien ha sido constantemente acusada de mantener presos a sus paisanos pese a que han ganado diversos amparos, aparece en la lista de diputados plurinominales del partido Morena.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir