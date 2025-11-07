Renuncia Noé Jara como secretario de Gobierno y Territorio de la Ciudad de Oaxaca de Juárez (09:15 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 7 de noviembre. Esta mañana se hizo oficial el anuncio de la renuncia del Secretario de Gobierno y Territorio del municipio de la Ciudad de Oaxaca de Juárez Noé Jara Cruz.

El presidente municipal Ray Chagoya aunque dijo que no la comparte, aceptó la decisión compañero y amigo reconoció el trabajo, la trayectoria, entrega y compromiso de Noé Jara Cruz durante su labor en la administración municipal, destacando su capacidad de trabajo, su espíritu solidario y su cercanía con las y los oaxaqueños.

“Hoy compartí con las y los medios una noticia importante para nuestro equipo. Mi compañero y amigo Noé Jara Cruz emprende una nueva encomienda, con la misma pasión que siempre ha mostrado por Oaxaca de Juárez”, expresó el edil capitalino.

Asimismo, Ray Chagoya reiteró que el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez continuará trabajando con energía, con paso firme y con la frente en alto, en favor de la ciudadanía.

“Seguiremos trabajando con el compromiso de construir una ciudad más limpia y segura para todas y todos”, enfatizó el presidente municipal.

Con esta decisión, se reafirma el compromiso del equipo de gobierno con los valores de la Cuarta Transformación: servir con honestidad, actuar con ética y trabajar con el corazón por el bienestar de Oaxaca de Juárez

Por su parte, Jara Cruz dijo que su decisión es personal pero ha sido tomada después de intensas reflexiones, “sobre las virtudes políticas que nos rigen a quienes hemos abrevado de las enseñanzas del iniciador de nuestro movimiento me refiero al licenciado Andrés Manuel López obrador a quien con orgullo puedo llamar mi maestro”.

“hoy antepongo mis ideas principios y valores por encima de cualquier cargo público expreso mi reconocimiento y enorme gratitud a mi amigo ray chagoya nuestro presidente municipal con quien he caminado muchos años por haberme permitido libremente a formar parte de su gabinete y darme la oportunidad de acompañarlo en el inicio de este proyecto de la verdadera transformación de Oaxaca de Juárez”.

“Como fundador y militante de morena reafirmó mi compromiso con los principios y valores de la cuarta transformación que me han guiado estos años de tal manera que estoy plenamente convencido de que los encargos son siempre más importantes que los cargos y que el proyecto colectivo debe prevalecer sobre cualquier interés personal por legítimo que en mi caso sea”, expresó el morenista.

Indicó que a lo largo de su trayectoria de lucha se ha esforzado por ser un hombre de trabajo y de territorio dedicado a entregar resultados al pueblo y no para obtener privilegios, “desde mis inicios en el siempre en la izquierda he dedicado mi vida a servir a quien menos tienen haciendo honor a la máxima obrador lista por el bien de todos primero los pobres”.

Y aclaró que su cargo no al frente de la Secretaría de Gobierno y Territorio no fue producto de nepotismo, como lo afirman sus contrarios, “mi encargo pues es siempre trabajar por el bien superior el bien común vengo de una familia que lleva la política en la sangre una familia que ha sido señalada injustamente de practicar el nepotismo, vecinas y vecinos de Oaxaca permítanme ser claros en este concepto para que exista nepotismo debe haber una designación parental directa en el cargo público y una relación jerárquica jerárquica de dependencia quiero afirmar enérgicamente que no ha sido, ni es, ni será mi caso de manera intrigante y perversa algunos adversarios han afirmado que llegué a este cargo por decisión del gobernador y tales enemigos del pueblo que por décadas se sirvieron de la gente agregan con dichos banales y sin fundamento que ejerzo una función inmerecida, nada más lejano de la verdad todas y todos sabemos que el gobernador tiene su propia trayectoria de lucha y yo tengo mi propio trabajo político y social”.

“Somos hermanos sí y nos tenemos un profundo respeto mutuo a nuestros espacios y decisiones, eso sí compartimos sangre raíces y sueños pero lo más importante nos sube nos une el principio obrador vista el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”.

Jara Cruz, manifestó que “tanto el gobernador como el presidente municipal además de ser respetuosos son fervientes promotores del orden y los principios de la cuarta transformación no hay nepotismo lo que hay es el libre ejercicio de nuestros derechos políticos y el reconocimiento de mujeres y hombres que durante años hemos contribuido a consolidar el movimiento que hoy nos ha otorgado la confianza de participar en la administración pública”.

“Aunque mi participación ha sido es y será clara responsable y transparente tengo la firme convicción de evitar que se siga difamando y atacando y justamente a nuestro movimiento y al proyecto encabezado por el gobernador he decidido concluir mi encargo al frente de la secretaría de gobierno y territorio del municipio de Oaxaca de juárez lo hago con la frente en alto y con la satisfacción del haber cumplido”, mencionó frente a los medios de comunicación.

“El servicio público es un gran honor hoy doy por saldado mi nombramiento con el orgullo de haber aportado mi esfuerzo y experiencia al fortalecimiento de la administración municipal seguiré como siempre realizando trabajos político y sociales desde abajo y de la mano de la gente aportando mi granito de arena para que la Primavera Oaxaqueña siga floreciendo hasta dar sus frutos “.

El ahora ex funcionario municipal apuntó que renuncia a su encargo, sin embargo, seguirá trabajando de la mano de la ciudadanía “les anuncio que me separo de la Secretaría de Gobierno pero no del territorio ni de las luchas de mi gente, amigas y amigos, vecinas y vecinos hay Noé para rato y nos seguiremos encontrando en las colonias barrios y agencias transformando juntos escuchando construyendo y trabajando por un Oaxaca más seguro más limpio y ordenado más solidario y más humano muchas gracias”, finalizó.

