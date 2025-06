Reinician clases 523 escuelas del Sector Huajuapan: representante de la S22 (18:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de Le´pon, Oax. 10 de junio. El representante sectorial de la Sección 22 en Huajuapan, Miguel Ángel Ortiz Velasco, comunicó que ayer lunes aproximadamente 37 mil alumnos regresaron a clases, tras acordarse un receso a su jornada de lucha, como profesoras y profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Se acordó en la asamblea estatal un repliegue táctico, eso significa ciclo escolar, pero la jornada de lucha aún sigue. En los próximos días vamos a tener una asamblea estatal ahí se va definir el plan de acción, de cómo nos vamos organizar o movilizar a la Ciudad de México o capital del estado de Oaxaca”, indicó.

Aseguró que hasta la tarde de ayer lunes no se había presentado algún incidente por el inicio de clases en las 523 escuelas del Sector Huajuapan.

Ortiz Velasco aseveró que continúan exigiendo al Gobierno Federal la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007, porque lacera los derechos de las y los profesores, además de la Reforma Educativa impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y luego modificada y parcialmente revertida por Andrés Manuel López Obrador.

“A la presidenta (Claudia Sheinbaum) que no resolvió nada, en cuestión de sus promesas de campaña, es cierto que aperturó alguna mesa de diálogo, pero no se acordó nada. Nosotros estamos en la postura de seguir en la jornada de lucha, y que no sea oídos sordos o se cierre, porque depende de ella de que sigamos en las aulas”, expresó.

Agradeció el apoyo de los padres de familia, autoridades municipales, auxiliares y demás personas, por respaldar su lucha y estar al pendiente, para que en unos días se logre culminar el ciclo escolar 2024-2025.

Cabe recordar, que el paro nacional inició el 15 de mayo, pero desde el viernes en la noche ya había movimientos de recogida en el Zócalo capitalino, y fue en la asamblea del sábado cuando determinaron finalizar oficialmente la huelga.

