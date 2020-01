Regreso del avión presidencial, otra ocurrencia: senadores de oposición (11:00 h)

Senadores del PAN y PRI afirmaron que el regreso del avión presidencial a México es otra de las ocurrencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque difícilmente se le encontrará comprador en el país.

El vicecoordinador de la bancada panista, Julen Rementeria detalló que esta decisión del presidente desnuda por completo las propuestas de la Cuarta Transformación.

“Lo que hace es ocurrencia tras ocurrencia, el Tren Maya, el aeropuerto, el corredor Transístmico, el Insabi, el mismo avión, si en Estados Unidos, en California donde lo tenían, que según nos contaron era el lugar ideal para la venta, ¿alguien cree posible que en México va a tener realmente comprador más rápido?, claro que no”, punzó.

Consideró que el primer mandatario gastó doble, pues además de pagar millones de pesos en el almacenamiento de la aeronave en un hangar de California, en México se gastó en boletos de avión para el Presidente y la comitiva que lo acompañan en sus giras de trabajo por todo el país.

“Es la muestra de que las ocurrencias no funcionan y hoy tenemos que reconocer los mexicanos y decirle al Presidente que se equivocó, el avión está ahí que lo use”, indicó.

Recordó que de entrada el avión ni siquiera es del gobierno mexicano sino que está en copropiedad pues aún no se termina de pagar.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López, anunció que se tramitará una solicitud de información para saber cuánto el presidente López Obrador ha gastado en boletos de avión para sus giras por el interior del país.

“Vamos a hacer una solicitud de información para saber cuánto se ha gastado esta administración federal en todas las giras del presidente, en boletos de avión, en transporte, en llantas ponchadas, que a lo mejor son una farsa”.

En tanto, el senador del PRI, Mario Zamora, también consideró que el regreso del avión es un buen ejemplo de que a pesar de las buenas intenciones, el gobierno está tomando malas decisiones.

Respetó la decisión del primer mandatario de no usar la aeronave; no obstante, pidió que escuche a los especialistas antes de tomar decisiones, pues el almacenar el avión en California, no sirvió de nada, más que para gastar recursos.

OPULENCIA En su oportunidad, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció que el mantenimiento de la aeronave generó un costo de 30 millones de pesos y justificó que será una cifra menor a lo que se recuperará una vez que sea vendido y lo que el gobierno aún adeuda por su compra en el pasado.​

​“Esta cantidad también es menor a la depreciación que la aeronave hubiese experimentado de haber seguido activa”, recalcó ante la lluvia de críticas.

Aseguró que la aeronave adquirida en 2012 tuvo un costo de 218 millones de dólares pues se le adaptaron espacios y acabados lujosos.​

Explicó que el elevado precio del avión presidencial ha impedido colocarlo en el mercado por lo que la aeronave permaneció en California por un periodo de un año para recibir mantenimiento.​

​Monreal Ávila aseguró que con el fin de reactivar el proceso de venta, el avión regresará a territorio nacional para volver a ser subastado.

Crónica