Registra PRI Oaxaca a sus precandidatos a diputado federal (16:40 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de enero. Oaxaca de Juárez, 23 de enero. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca, registró esta mañana a sus precandidatos en siete de los 10 distritos que contempla Oaxaca, en donde encabezará las fórmulas a la diputación federal.

Ante el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos, los aspirantes a diputados federales registraron su candidatura, entre ellos: Sofía Castro Ríos, por el distrito 5 de Salina Cruz, Miriam Liborio, distrito 9 por San Pedro Mixtepec; Antonio Amaro Cancino, distrito 1 por Tuxtepec, ex director de Protección Civil de Oaxaca, vinculado con el ex senador Eviel Pérez Magaña.



De igual manera, el controvertido presidente municipal de Ixtepec, Óscar Toral, por el distrito 7 con cabecera en Ixtepec; Yolanda Martínez López, ex secretaria de Bienestar de Murat, y ex colaboradora del ex secretario de Hacienda Luis VIdegaray, por el distrito 3 de Huajuapan de León; Marco Altamirano por el distrito 2 Teotitlán de Flores Magón, y el ex secretario de Salud, Donato Casas, Décimo distrito con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz.



Los otros tres distritos serán ocupados por los partidos Acción Nacional y de La Revolución Democrática con quienes irán juntos por medio de la coalición “Vamos por Oaxaca”.

