Regidora de Huajuapan de León asegura que el Covid-19 “se la pela” (15:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 14 de junio. La regidora de Turismo, Desarrollo Económico y Mercados de Huajuapan de León, Ana Laura M.M., aseguró que a ella el Covid-19, “se la pela”.

A través de un video difundido en redes sociales, se oye a la concejal decir: “esa chingadera me la pela a mí y a todos ustedes, pero cuiden a su familia porque hay gente que tiene hipertensión y diabetes y ellos sí podrían morir, yo no me voy a morir”.

La regidora de Turismo, Desarrollo Económico y Mercados de Huajuapan de León, tras resultar positivo al SARS COV2

dice que el Covid-19 "se la pela". pic.twitter.com/Xhoqd9BsOd — ADN Sureste (@adn_sureste) June 14, 2020

Sonriente, también mandó un abrazo a quien quisiera recibirlo.

“Porque no va a faltar el maricón que no quiera recibir ni mi abrazo, vamos a salir adelante porque esta chingadera me la pela”, finaliza la grabación de la regidora.

Cabe precisar que la regidora dio positivo a Covid-19, hecho que fue confirmado por la autoridad municipal.

