Reforma en materia de amparo pone a la ley a disposición del pueblo y combate la impunidad: Salomón Jara (16:00 h)

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. 1 de octubre. El Gobernador Salomón Jara Cruz expresó que la iniciativa de reforma en materia de amparo presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el Congreso, es un acto de justicia que abona a la construcción de un país donde la ley sirva al pueblo y no a los intereses de unos cuantos.

“La Cuarta Transformación tiene un compromiso inquebrantable con la justicia. Por eso, esta reforma fortalece el juicio de amparo como un escudo para el pueblo y no como un refugio para quienes buscan evadir la justicia”, afirmó al encabezar la conferencia de prensa este martes.

El Mandatario estatal expresó que esta propuesta mantiene firmes e intocables los derechos humanos plasmados en la Constitución, y le devuelve al juicio de amparo su verdadero propósito: ser un medio de defensa ágil, sencillo y accesible para todos los mexicanos, “no solo para quienes pueden pagar costosos despachos o saben manejar y aprovechar los tecnicismos legales”.

“Lo que se propone es precisar sus elementos, tomando como base la jurisprudencia existente, para que su aplicación sea más sencilla y accesible para todos”, dijo.

Frente a las críticas, Jara Cruz manifestó que no se da un paso atrás en el propósito de garantizar la voz y los derechos del pueblo; lo que existe es una actualización necesaria para equilibrar la defensa individual con la protección del interés social y la economía nacional.

De esta manera detalló que en esta iniciativa se incorpora el amparo digital para que la justicia llegue más rápido y a más hogares; además, se establecen plazos claros para terminar con las dilaciones injustas. Se combate a la impunidad frente a quienes buscan proteger fortunas ilícitas y pone fin a los pretextos en el cumplimiento de las sentencias.

