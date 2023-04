Reducción de la jornada laboral se esfuma; Morena la manda a la ‘congeladora’ (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de abril. El presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, anunció que la reforma para reducir la jornada laboral a cinco días que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales no se discutirá en este periodo ordinario.

En conferencia de prensa, el diputado de Morena descartó que vayan a modificar la Constitución en los últimos días del periodo ordinario, el cual se tiene previsto sea clausurado el día de mañana. Por lo que será hasta el mes de septiembre cuando se discuta la iniciativa.

“No, ninguna reforma constitucional, ¿Por qué? Porque ya no nos da tiempo y además de que no nos da tiempo de agendarla, se tiene que construir, al ser reforma constitucional, los dos tercios y eso requiere de consenso en la redacción del dictamen”, expresó el coordinador de los diputados de Morena.

La decisión fue criticada por la bancada de Movimiento Ciudadano, a través de su coordinador, Jorge Álvarez Máynez, acuso a Morena a enviar a la congeladora legislativa la reforma.

“La única reforma que iba a beneficiar a los mexicanos, ahora la está frenando. Morena quiere dar marcha atrás a la reducción de la jornada laboral. Clausurar el periodo sin que se vote esta forma que beneficiará directamente a 30 millones de trabajadores”, publicó el legislador de MC a través de su cuenta de Twitter.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 25 votos a favor y cinco abstenciones del PAN, reducir la semana laboral de 48 a 40 horas. La iniciativa fue presentada por Movimiento Ciudadano, que en un principio planteaba reducir la jornada laboral de 48 a 35 horas, lo que implicaba que la semana laboral fuera de lunes a jueves.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que el límite de horas que puede trabajar una persona es de 48 horas por semana, estableciendo como máximo ocho horas por día (sin contar el tiempo de comida) y seis días por semana.

