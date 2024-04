Redes sociales, política y más: Daniel Molina (08:00 h)

Por: Daniel Molina @DanMSocial

Todos gana o todos pierden en la elección.

Oaxaca de Juárez, 1 de abril. Más de veinte mil cargos de elección popular se estarán jugando en la elección de este próximo dos de junio. Esto incluye desde la presidencia de la república, algunos estados con gubernaturas, como Chipas, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán; así como miles de diputaciones locales, presidencias municipales, legislaturas federales, entre otros cargos.

Ahora, arrancan las estrategias de campaña donde la percepción del triunfo juega una parte fundamental, para obtener votos. La noción de ganar y perder en una elección electoral puede ser vista en varios ángulos y, a veces juega un papel crucial en este proceso. Existen diferentes formas en las que el concepto de ganar y perder se puede abordar desde una perspectiva de los que participan.

Ganar, tradicionalmente, en una elección electoral significaría obtener una mayoría de los votos y, por lo tanto, ser elegido para ocupar el cargo para el que se postula. Sin embargo, ganar también implica obtener y asegurar la representación legítima para el mandato y llevar a cabo las responsabilidades del cargo. Esto siempre ocurre en las democracias por la división en los votos, es decir, gana el que más votos tiene, pero no es que el prefiere la mayoría.

Perder en una elección implica no tener la mayoría de los votos y, por lo tanto, no ser elegido para el cargo en cuestión. Sin embargo, existen muchos candidatos que juegan a perder y ganan perdiendo. La derrota en una elección no necesariamente significa el fin de la carrera política de un candidato, esto se convierte en una oportunidad para continuar en el juego político y muchas veces en la administración pública.

En resumen, el concepto de ganar y perder en una elección electoral para los candidatos va más allá de los resultados numéricos. Sin embargo, hay que pensarlo desde el votante, quien elegirá las decisiones importantes de su país en un periódo que podría ser decisivo para él y su futura generación.

Así que, concientización de la elección es lo más importante, más allá de dejarse llevar de campañas, slogans o, falsas personalidades de los políticos a la caza del voto.

Procesión del Silencio, en SLP.

De lo mucho que tiene nuestro país, como cultura y tradición en estas vacaciones es la “Procesión del Silencio”, en San Luis Potosí. Este fin de semana, se vivió la 71 edición de la “Procesión del Silencio”, en la capital potosina, con la presencia de miles de espectadores que se congregaron para ver el paso funebre que representa los últimos pasajes de la vida de Cristo.

Con el paso de treinta dos cofradías, una a una iban mostrando las imágenes que representan el Víacrusis y, cerrando con la Virgen de la Soledad, con la cual se culmina la procesión.

Sin lugar a duda, una tradición de fe, que año con año se consolida y que vale la pena no dejar de asistir en estos días.

