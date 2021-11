Recula Gobierno; vacunará a adolescentes (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de noviembre. A pesar de la resistencia y de los señalamientos en el sentido de que no había justificación científica para vacunar a los adolescentes de entre 12 y 17 años de edad contra el Covid-19, el Gobierno de México decidió iniciar el prerregistro para la vacunación sólo de los menores de 15 y 17 años de edad.

“No es que no se quiera aplicar también la vacuna a los menores, es que no hay una recomendación médica en ese sentido, todavía no definen, porque sí puede causar daño.

Entonces, tenemos que esperarnos”, refirió a pregunta expresa de 24 HORAS el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 14 de octubre.

Un mes y dos días después, anunció que siempre sí se vacunaría a los menores de edad, pero no a todos, pues a decir del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la mortalidad es mayor a partir de los 15 años de edad.

“A partir de los 15 años hay un incremento de la mortalidad, ciertamente en forma absoluta es muy, muy baja como lo hemos destacado, pero en comparación con estos grupos de 10 a 14 y de 15 en adelante aumenta progresivamente”, de ahí la decisión de vacunar a partir de los 15 años y no de los 12 como está permitido.

El pasado 24 de junio la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que es la agencia mexicana reguladora de medicamentos y vacunas, autorizó el uso de emergencia de Pfizer para menores de 12 a 17 años.

AMPAROS PARA INMUNIZACIÓN

Ante ello y la falta de respuesta favorable por parte del Gobierno, padres de familia decidieron presentar amparos, mismos que ganaron para que sus hijos adolescentes sin comorbilidades fueran vacunados.

Además, un juez del Estado de México resolvió que se debe inocular a todos los menores de entre 12 y 17 años, sin embargo, esta decisión fue impugnada por el Gobierno de López Obrador.

El anuncio de la vacunación para adolescentes llega dos días antes de la IX Cumbre de Líderes de América del Norte que se llevará cabo el próximo 18 de noviembre en Washington, donde lo presidentes de EU, Joe Biden; de México, López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, revisarán el manejo de la pandemia.

Desde diciembre de 2020 México ha recibido 86 embarques con vacunas PfizerBioNTech, que dan un total de 38 millones 368 mil cinco dosis y esta semana se esperan dos cargamentos más de este biológico, con lo que se aceleró la llegada de éste.

Hasta ahora se han vacunado 75 millones 459 mil 27 personas, de las cuales 63 millones 407 mil 243 tienen esquema completo y 12 millones 51 mil 784 medio esquema.

Entre los inoculados están los menores con comorbilidades y aquellos que ganaron un amparo, como es el caso de Tania, una menor de 16 años, que ayer acudió al estadio Nemesio Diez, en Toluca, Estado de México, donde le aplicaron la primera dosis.

Aseguró que se siente más segura y que todo el proceso fue muy ágil y bien coordinado. “Fue una experiencia muy buena, a pesar de que llegamos temprano sí había gente, pero nos iban pasando rápido y había mucha coordinación entre las personas”, aseguró contenta.

Ayer se reportaron 3 millones 847 mil 243 casos de Covid-19, de los cuales 735 fueron reportados de lunes a martes, mientras que se tiene un total de 291 mil 241 personas que han perdido la vida por esta enfermedad, de ellas 37 fueron reportadas en las últimas horas.

