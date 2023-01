“Rector se lavó las manos”: AMLO recrimina a UNAM por no resolver caso del plagio de ministra Yasmín Esquivel (10:30 h)

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que la Máxima Casa de Estudios debía hacer una recomendación sobre el Caso Yasmín Esquivel para declarar válido o no el título de licenciatura, pero que será la Secretaría de Educación Pública (SEP) será quien determinará dicha situación.

“Independientemente del hecho mismo, del plagio, si se llevó a cabo o no, está este asunto muy vinculado a la politiquería, porque de cuándo acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar”, indicó.

“Lo mejor es que la UNAM diga sí o no, si es válido o no su título. Ahora lo que quiere es que seamos nosotros lo que decidamos, pero no hay ningún problema lo vamos a analizar”, declaró.

La pregunta es ¿no pudo la UNAM resolver y ahora le pasa a la SEP la decisión? Nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver”, puntualizó.

“No se debe de permitir el plagio ni mucho menos la corrupción, o plagio es corrupción, o es deshonestidad que es un concepto todavía más amplio. La corrupción es robar, la deshonestidad es robar y ser incongruentes”, manifestó.

Incluso, el mandatario mexicano arremetió contra el rector de la UNAM, Enrique Graue, por actuar como “Poncio Pilatos”, en el sentido de que se están lavando las manos en el plagio de la ministra Yasmín Esquivel.

Lo que están diciendo es que ‘hubo plagio y no nos toca a nosotros sancionar sino a la SEP’, como Poncio Pilatos el rector se lavó las manos, pero claro que está metido, ¿no?, hablando en plata porque ya basta de simulación e hipocresías, pero pronto, no sé si mañana o el lunes cómo está la situación, pero no vamos a evadir.”, dijo

López Obrador se lanzó contra los conservadores, los cuales apuntó que “tienen como característica la hipocresía, porque son muy corruptos, ahora enarbolan la bandera de la ética, como los hemos viso en otras cuestiones, pero de todas maneras vamos nosotros a ver el asunto”.

La UNAM determinó este miércoles que la actual ministra de Esquivel Mossa “copió parte sustancial” de una tesis de 1986 para titularse como licenciada en Derecho al siguiente años.

En un comunicado, la UNAM indicó que el director de la FES Aragón comunicó a la Rectoría de la institución el resultado del análisis realizado por el Comité de integridad académica y científica de esa entidad, sobre la apropiación indebida de los textos de las tesis de 1986 y 1987, de los entonces estudiantes Edgar Ulises Báez y Yasmín Esquivel Mossa.

Del análisis comparado de contenidos, cronología y estilos de escritura, el referido Comité concluyó que la entonces alumna de la FES Aragón, Yasmín Esquivel Mossa, “copió parte sustancial del contenido de la tesis presentada un año atrás por el alumno de la Facultad de Derecho, Édgar Ulises Báez”.

Agregó que Esquivel Mossa finalizó sus estudios y presentó su examen profesional ante el jurado designado, recibiendo el voto aprobatorio de todos sus integrantes para obtener el título que la acredita como Licenciada en Derecho.

El texto señaló que de la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General se desprende que la normatividad universitaria “carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado”.

Por lo que “el contenido de la resolución del Comité de la FES Aragón será enviado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para los fines a que haya lugar”.

Información de López-Dóriga Digital