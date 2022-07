Rector de la Catedral Metropolitana llama a oaxaqueños a unirse a la jornada de oración convocado por el Episcopado Mexicano (14:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 10 de julio. El rector de la Catedral Metropolitana, Alejandro Rodríguez González, extendió un llamado a todos los oaxaqueños para que se unan a la jornada de oración que convocó el Episcopado Mexicano, para solicitar la ayuda de Dios y se termine con la violencia que ha afectado hasta a los sacerdotes, al sumar más de 24 clérigos asesinados en el país.

En su mensaje, durante la misa dominical que ofició en el Catedral Metropolitana, el sacerdote, señaló que el pecado está afectando seriamente a las personas, por lo que se tienen muchas acciones de violencia reflejada en las calles y hasta en los propios hogares.

“Lamentablemente muchas veces se escucha la palabra de Dios, pero no se dejan tocar por el mensaje pues se observan situaciones anómalas, por lo que no se hace nada cuando se observan injusticias”, lamentó.

Sostuvo que la pandemia por Covid-19, también ha provocado restricciones y distanciamiento, incrementando las situaciones de este tipo.

De esta forma, recomendó a los oaxaqueños a no ser indiferentes ante las situaciones adversas, y no solo poner un mensaje en el Facebook.

“Debe analizarse que debemos hacerse para terminar con esta violencia, tener compasión, conmoverse y no ser tan indiferentes ante lo que nos ha tocado vivir en estos días”.

Por este motivo, solicitó participar en la jornada de paz, pues si cada persona pide paz y ora se estará en un camino tranquilo.

También pidió no mirar como enemigos a quienes no son del mismo equipo o del mismo partido, o porque no tienen los mismos pensamientos.