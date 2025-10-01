Reconoce Salomón Jara compromiso y amor por Oaxaca de Presidenta Claudia Sheinbaum en primer año de mandato (12:30 h)

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. 1 de octubre. En el marco del primer aniversario del mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobernador Salomón Jara Cruz destacó el proceso transformador que lidera, desde un enfoque humanista.

En su conferencia de prensa, reconoció que en este trabajo ha mostrado amor y compromiso con Oaxaca; los cuales se han demostrado con acciones sin precedentes en diferentes rubros, para mejorar la calidad de vida de la población.

“En este primer año, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha consolidado y profundizado el bienestar de nuestro país, defendiendo la soberanía y la dignidad de la nación frente a los desafíos externos”, dijo.

El Mandatario estatal informó que acompañará a la Presidenta de México en la celebración prevista el domingo 5 de octubre en la Ciudad de México, en la cual, dará un informe de las principales acciones llevadas a cabo en los últimos 12 meses.

Asimismo, Jara Cruz recordó que hace un año, culminó la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador quien, dijo, demostró que sí se puede reducir la pobreza y la desigualdad en el país, lo que devolvió la esperanza y la confianza a la población.

“No solo fue el fundador de nuestro movimiento, sino un hombre con visión de Estado que supo sembrar la semilla de la transformación en la vida pública”, apuntó.

El Gobernador recordó que López Obrador ha demostrado su amor por los pueblos de Oaxaca y sus raíces culturales, el cual perdura hasta el día de hoy, tal y como se lo expresó en una reciente llamada telefónica.

