Recomienda Arzobispo Pedro Vásquez a oaxaqueños que presten algún servicio a ser humildes y sencillos (15:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 7 de noviembre. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, recomendó a todos los oaxaqueños que prestan algún servicio, analizar las actitudes que se muestran y se tienen frente a los demás, para evitar que se les alabe y se les aplauda.

En su mensaje, durante la misa que ofició en la Catedral Metropolitana, insistió en cuestionarse qué es lo que mueve a cada uno, “el Señor Jesús le dice a la multitud que no deben imitar a unas personas, que deben evitarse esas actitudes de querer ser los primeros en los banquetes, ocupar los lugares de honor, y que se les alabe o se les aplauda”.

Manifestó que en su experiencia como Arzobispo, ha visto que muchas personas se desviven por darle atención, pero esto no debería desviarlos de su objetivo ni sentirse más que los demás, por lo que los sacerdotes no debían enorgullecerse, ya que lo que mueve a la gente es una gran fe y con ellos debía vivirse esa fe en la humildad y sencillez de corazón.

“Dios no quiere esto, Dios quiere que se reciban las muestras de amor, muchas veces sin conocerlo porque es la primera vez que los ve, y les muestra gran amor y respeto para quien es su obispo, y eso no debe llevarlo a creerse grande e importante porque eso no es lo quiere Dios”.

Señaló que frente a un pueblo, se tenía que aprender de los sencillos y humildes, y hacerles sentir el amor que pasa a través de ellos como representantes de la Iglesia, pero sin sentirse más grandes porque no lo son, ya que se es tan pequeño, miserable y frágil como todos los demás.

“Hay que ser desprendidos, hay que confiar en que cuando hay desprendimiento Dios se encarga de bendecir, lo he observado en Oaxaca, en donde he encontrado a personas muy pobres y necesitadas pero que son muy desprendidas”, afirmó.

El jerarca de la Iglesia Católica, agradeció todo lo que ha recibido como ofrendas, además de que pidió a los oaxaqueños orar por él para que se responda generosamente con la humildad de corazón y aprendiendo de María, madre de Jesús y madre de todos.

