Reclaman médicos mexicanos contratación de cubanos (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de mayo. Federaciones, colegios y asociaciones de médicos fijaron un posicionamiento conjunto para rechazar el anuncio del gobierno federal de que contratará doctores de Cuba.

En la víspera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que La Habana enviará a 500 médicos a México para enfrentar el déficit de especialistas.

“En nuestro país sí hay médicos con capacidad avalada por las universidades de la República, formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia de nuestra población, algunos de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema”, señaló un grupo de asociaciones de profesionales de Salud en un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador.

A su vez, se quejaron de que presuntamente fueron relegados, pues el Gobierno está “privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo también la capacidad académica de nuestras universidades”.

El grupo recordó que durante a lo largo de la epidemia los doctores mexicanos han enfrentado al Covid-19, “arriesgando incluso nuestras vidas y la de nuestras familias, en muchas ocasiones inclusive comprando nosotros mismos los equipos de protección personal”.

Para el gremio mexicano, “los médicos cubanos no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionistas”.

