Recibió INE Huajuapan una solicitud para promover la revocación de mandato (15:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 20 de octubre. Al corte del 15 de octubre, el Instituto Nacional Electoral (INE) de Huajuapan, ha recibido la solicitud de una persona interesada en promover la revocación de mandato impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, prevista para el 27 de marzo de 2022.

El Vocal Secretario de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), con sede en Huajuapan, Jaime Hernández Gómez, informó que se trató de un ciudadano con domicilio en este distrito.

“Nosotros de manera inmediata damos aviso o enviamos este documento por correo electrónico a nuestras autoridades centrales, así como de manera física. Las autoridades centrales tienen hasta el fin de este mes para validar esta documentación y de esta manera esta persona se convierta en promovente”, agregó.

Indicó que dicha persona presentó dos formatos: el primero, contiene sus datos generales; el segundo, en donde acepta la notificación que se realice para que tenga comunicación con el INE, así como un correo electrónico y una copia de su Credencial de Elector.

Refirió que si hay alguna observación se hará la comunicación para que la persona pudiera solventar alguna inconsistencia que tenga la documentación que presentó.

“Lo que tenemos que tener claridad que lo está aprobado es una Ley Federal de Revocación de Mandato, esto significa que solamente de manera legal lo que está legislado y aprobado, es la revocación de mandato del presidente de la república, no está aún no está contemplada por ejemplo para gobernadores o presidentes municipales, porque es una ley federal, no nacional”, describió.

Hernández Gómez detalló que en caso de ser aceptada la solicitud se comunicarán a más tardar el 29 de octubre con dicha persona, y está iniciará con la recolección de las firmas a partir del 1° de noviembre para concluir el 15 de diciembre.

Recalcó que el apoyo de la ciudadanía, a través de las firmas, la realizará el promovente y un equipo de personas, o mediante el uso de la Aplicación Móvil (APP) desarrollada por el INE, de la cual proporcionará la capacitación necesaria, además de que dispondrá de un micrositio diseñado para ello.

Fue el 15 de octubre cuando concluyó el periodo para que la o el ciudadano, las asociaciones civiles y organizaciones, interesadas en promover el proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República, dieran aviso de intención al INE.

