Recibe el rector Enrique Graue la presea “Dr. Jorge Carpizo 2023” (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de septiembre. Por su destacada defensa de los derechos universitarios y por impulsar múltiples transformaciones en favor de la igualdad de género en la UNAM, el rector Enrique Graue Wiechers recibió la presea “Dr. Jorge Carpizo 2023”.

Asimismo, su homólogo de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, recibió un reconocimiento por su destacada labor y trayectoria por la defensa y promoción de los derechos universitarios en México.

La presidenta de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU), Urenda Queletzú Navarro Sánchez, entregó las distinciones a ambos rectores.

“Soy un convencido de la igualdad -a pesar de haber crecido en una cultura patriarcal- y de la necesidad de erradicar la violencia”, sostuvo Graue Wiechers en la ceremonia efectuada en el auditorio de la planta baja de la Torre de Rectoría.

Además, afirmó que el andamiaje jurídico que se estableció en esta casa de estudios a favor de la igualdad de género fue también gracias a la exabogada General de la UNAM y actual directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Mónica González Contró, con quien compartió la presea.

El rector de la Universidad Nacional subrayó que el galardón lleva implícito el compromiso de las y los universitarios para actuar con justicia y equidad, en apego a nuestras normatividades, con respeto a los derechos humanos, con una visión inclusiva y con el deber de convivir en igualdad y libres de todo acto de violencia.

Del discurso a la praxis

Previamente, González Contró resaltó que gracias a la sensibilidad del rector Enrique Graue se impulsaron cambios sustanciales en la UNAM para atender las demandas del movimiento feminista y avanzar hacia la igualdad.

Entre ellas: la adhesión a la Plataforma He For She de ONU Mujeres, la publicación de la primera versión del Protocolo para la Atención de los Casos de Violencia de Género en la UNAM, las reformas al Estatuto General para establecer la violencia de género como causa grave de responsabilidad, y las modificaciones al Tribunal Universitario para asegurar la paridad de género en su composición y el perfil especializado, entre otras.

“La gestión del rector Graue es la de la transparencia, del sismo, de la pandemia, de los movimientos estudiantiles feministas, de la defensa de la autonomía, pero sobre todo de la transformación hacia una Universidad en donde la igualdad de género pasó del discurso a la praxis”, expresó.

En su oportunidad, el abogado General de la UNAM, Hugo Concha Cantú, coincidió en señalar que en esta transformación institucional se debe sumar el cambio de la Defensoría de los Derechos Universitarios a Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género.

Esta transformación fue de enorme relevancia y formó parte de una política más amplia para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la Universidad, apuntó.

Instrumentar los derechos humanos

Al hacer uso de la palabra, el rector General de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino agradeció la distinción y puntualizó que como abogado formado en una universidad pública reconoce la cultura jurídica generada por la UNAM y por universitarios como Jorge Carpizo, quien detonó toda un área de estudio y promoción de los derechos humanos.

Asimismo, remarcó que el desarrollo científico, educativo y cultural de la UNAM marca la pauta en el país y en América Latina. Hoy, ante las profundas transformaciones que se viven, las universidades tienen el reto de pasar de analizar las garantías fundamentales como objetos de estudios a su instrumentación y vivencia.

Momentos antes, la Defensora de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM y secretaria de la REDDU, Guadalupe Barrena Nájera, presentó la semblanza del rector Guerrero Agripino, quien ha impulsado diferentes estrategias en beneficios de estudiantes y académicos.

Por ejemplo, el Programa de equidad regional, en apoyo a alumnas y alumnos de escasos recursos, el establecimiento del Programa de Igualdad de Género en la Universidad de Guanajuato y la creación de la Unidad de Mediación y Conciliación, entre otras.

A su vez, el coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, recordó que en 1985, siendo rector de la UNAM Jorge Carpizo MacGregor, se creó la Defensoría de los Derechos Universitarios, antecedente para la defensa de los derechos fundamentales a nivel nacional e inspiró la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de otras defensorías en instituciones de educación superior, las cuales se han adecuado en ejercicio pleno de su autonomía y en respuesta a los requerimientos de sus comunidades.

En la entrega de la presea participan, además de la REDDU, la UNAM, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Cátedra UNESCO “Desarrollo de un Modelo de Defensa de los Derechos Académicos en la Educación Superior”.

UNAM

