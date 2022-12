Rechazan en Perú injerencia de AMLO: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de diciembre. En lamentable que el presidente López Obrador salga en defensa de su homólogo el golpista peruano, Pedro Castillo y que hasta asilo le ofrezca.

Quería abrirle las puertas de la embajada a un golpista que fracasó en su intento disolver el parlamento y establecer un gobierno de excepción en ese país

“¿Tendrá claro el tabasqueño que un gobierno de excepción implica la restricción o suspensión de derechos vinculados a la seguridad y libertad de cada persona? ¿ Que restringe la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito? ¿Eso quería para Perú? Son preguntas.

Otra cosa que llamó la atención es la contradicción que hubo entre el canciller y el presidente de la República en torno al asilo en México del destituido presidente.

Mientras Marcelo Ebrard repetía en cada entrevista que no había solicitud de asilo o refugio por parte de Castillo, su familia o sus colaboradores, pero que si la pedía se la darían, López Obrador declaraba:

“(Castillo) habló aquí a la oficina para que me avisaran que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono. Y que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada.



“Busqué a Marcelo Ebrard, le informé y le dije hablara con el Embajador y que se abriera la puerta de la Embajada, con apego a nuestra tradición de asilo.

“Pero al poco tiempo tomaron la Embajada con policías y también con ciudadanos, rodearon la Embajada, y él ya, creo, que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato”.

Flagrante contradicción. ¿Mintió Marcelo? ¿Se lo ordenaron? No creo que por su cuenta haya decidido ocultar lo que reveló su jefe. Es un soldado de la 4T.

***

En Perú hay molestia por las constantes intervenciones de AMLO en los asuntos internos de ese país. Se sienten agraviados. No conciben que el gobierno de México ofrezca asilo político a un hombre que rompió el orden constitucional y quiso dar golpe de Estado.

Llegamos al extremo de que la congresista Maricarmen Alva, del opositor partido Acción Popular le pidió al embajador de Perú en México en Lima, Pedro Monroy Conesa le transmitiera a AMLO la advertencia de que deje de entrometerse en asuntos internos y de interceder a favor de Pedro Castillo.

La misma congresista puso un tuit:

“Como congresista rechazó la intromisión en las políticas internas del Perú, que con insistencia manifiesta el Pdte de Mexico @LopezObrador_ El Perú es independiente y democrático. El golpista Pedro Castillo está preso por rebelión. Exijo respeto a nuestra soberanía”:

El ex canciller Jorge Castañeda subió a Yahoo un artículo en el de señala que López Obrador, junto con Gustavo Petro de Colombia, son los únicos mandatarios de de izquierda de la región que se están solidarizando con Castillo, olvidando que trató de dar un golpe de Estado y sólo está preso porque fracasó.

Lula —aún presidente electo—, Boric y Alberto Fernández, en Argentina, parecen más bien haber aceptado “que no conviene solidarizarse con un golpista,” puntualizó.

***

Los diputados de Morena van de tropiezo en tropiezo. Ya no hablo sólo de la sumisión frente al Ejecutivo mostrada por enésima vez con su “Plan B” electoral,

Aprobaron la modificación de seis leyes y más 450 artículos en Fast Track. Ni siquiera los leyeron. “Obeeeedecieron”, como acertadamente les dijo en tribuna el diputado del PAN, Humberto Aguilar.

Ya se pelearon con la fuente que cubre la Cámara de Diputados. Al morenista de Tabasco, Mario Llergo, no le gustó que la reportera de Cadena Rasa, Margarita Nicolás, una de las decanas en San Lázaro, le preguntara si tenía pruebas de la denuncia que puso que Lorenzo Córdova desvió recursos materiales y humanos para promover la marcha en defensa del INE.

–¿Usted trabaja en el INE?– Reviró el legislador, sin responder la pregunta.

Sus palabras estaban completamente fuera de lugar. Estaba allí para responder, no para cuestionar. De eso se tratan las conferencias de prensa. Si no tienes estómago no convoques a rueda de prensa.

Los reporteros de la fuente se solidarizaron con Margarita. Se sintieron agraviados. Empezaron a mover hashtags en redes #LaFuenteNoSeToca o #MagosSomosTodos.

La respuesta de Morena fue torpe. Se les ocurrió mandar a la sala de prensa un montón de BoxLunch. De esos que dan en las manifestaciones a los acrreados.

Eso agravió más a la fuente. Ni los abrieron. En la tapa de algunos lunches escribieron “No a la chayo torta”, “¡Exigimos libertad para cuestionar!”, “La Fuente no se Toca”.

Morena sacó un comunicado en el que la acabó de regar. Quiso justificar la reacción del diputado tabasqueño:

“Como es sabido, en el Instituto colaboran reporteros en la Central electoral, tal es el caso del colega Ernesto Nuñez Albarrán…como se muestra en el testigo de la conferencia, en ningún momento el tono fue peyorativo y mucho menos denostativo.”

FIN

