Realizará SSO Jornada Gratuita de Vasectomía sin Bisturí en Ciudad Ixtepec (13:30 h)

Juchitán de Zaragoza, Oax. 28 de enero. Como parte de las acciones de promoción de la planificación familiar, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) a través de la Jurisdicción Sanitaria número 2 Istmo llevará a cabo el próximo 23 de febrero la Jornada Gratuita de Vasectomía sin Bisturí, en el Centro de Salud de Ciudad Ixtepec.

La institución indicó que este procedimiento anticonceptivo definitivo para los hombres, no requiere hospitalización, no afecta el comportamiento sexual, no representa ningún riesgo para la salud, solo se utiliza anestesia local, la recuperación es muy rápida, y el servicio se ofrece de manera gratuita.

Señaló que la intervención médica es segura y eficaz, además, previamente se brinda una asesoría y consejería por parte del personal de Planificación Familiar para tomar una decisión informada respecto a sus derechos sexuales y reproductivos, para decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijas o hijos, y es una forma de compartir la responsabilidad de anticoncepción con la pareja.

No se requiere de estudios preoperatorios, ya que no representa ningún riesgo para la salud, se puede reanudar actividades físicas después de 48 horas de la intervención y tiene una efectividad de anticoncepción de 99 por ciento.

Cabe destacar que dentro de los requisitos se encuentran: firmar el consentimiento informado, presentarse aseado, rasurado en el área escrotal (aparato reproductor), uso de calzoncillo o trusa ajustable, llevar ropa cómoda, acudir puntual a su cita, y en caso de tomar medicamentos, comentarlo con el personal al solicitar la cita.

Los hombres interesados en realizarse este procedimiento deberán acudir a la unidad médica de Ciudad Ixtepec, ubicada en la calle Guadalupe Victoria número 32, en un horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, o en las oficinas de la Jurisdicción que se encuentran en la calle de Efraín R. Gómez número 65 en Juchitán de Zaragoza, para mayores informes.

También pueden comunicarse con la responsable del programa de Planificación Familiar de la dependencia Jurisdiccional, Belén Silva Villalobos, al número celular 971 120 35 36, de lunes a viernes para registrarse.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir