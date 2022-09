Realizan misa en mina ‘El Pinabete’ para los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila (10:45 h)

Oaxaca de Juárez. 4 de septiembre. Abrazando a un Cristo fue como Epigmenio Montelongo abandonó la mina “El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila, después de despedirse de su padre Jaime Montelongo, uno de los 10 mineros atrapados en un pozo de carbón, desde el 3 de agosto del 2022.

“Lo quiero mucho, lo quiero con todo mi corazón”, expresó Epigmenio Montelongo, hijo de uno de los 10 mineros atrapados.

“Qué más quisiera tener a mi papá afuera, yo estaba dispuesto a bajar por él, si se bajaba el agua, yo iba a bajar por mi papá. Yo por eso, también andaba aquí, por si bajaba el agua yo mismo me iba a bajar por él. Si tenían miedo otros a bajar, yo mero iba a bajar por él, no me importa que perdiera la vida ahí con él, pero no creo porque mi señor es bien grande y solamente él decide cuando nos vamos”, dijo Epigmenio Montelongo.