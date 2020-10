Realiza Oswaldo García, charla vía Facebook para concientizar sobre la instalación de parquimetros en calles del centro de la ciudad (16:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. El presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, realizó una charla vía Facebook para comentarle a los oaxaqueños el proyecto de instalación de los parquímetros que se buscan instalar en el centro de esta capital, y en caso de aprobarse, explicar en que se utilizarían los recursos que se obtengan.

Desde la recámara de su casa, comentó a casi las 300 personas que se interesaron en este tema que este proyecto permitirá fortalecer las arcas municipales, ya que todo el recurso se manejará con absoluta transparencia porque se pedirá a organismos internacionales que se observen en su manejo y aplicación.

Sin precisar en detalles, explicó que el estacionamiento se pagaría vía plataformas digitales y en los negocios donde cobren en efectivo y los que participen se quedarán con una ganancia.

“Sé que este proyecto es políticamente riesgoso, pero nosotros no estamos para cuidar futurismos, esta responsabilidad nos obliga a tomar decisiones, por eso les digo a mis amigos de izquierda y compañeros de Morena que vean hacia adelante”

El edil, aseguró que contaba con una encuesta que afirma que solo el 26 por ciento de los oaxaqueños se oponen a los parquímetros.

“La gente piensa que los gobiernos sacamos el dinero de una caja y no es así, todos los recursos vienen de los impuestos y de las aportaciones de la federación que este año va a recortar recursos, y pues luego los ciudadanos exigen pero no quieren pagar más impuestos”, sostuvo ante los comentarios de las personas que le dijeron que mejor reparara los baches que se han formado por todas las calles de la ciudad.

Dijo que la hora de los parquímetros costaría 8 pesos e incluye un seguro de hasta 5 mil pesos contra cristalazos.

“Este planteamiento es viable porque Oaxaca es una ciudad caminable y tenemos que mandar la idea a los empresarios que en Oaxaca se puede invertir”, insistió.

Ante los comentarios en contra de la instalación de los parquímetros, García Jarquín, manifestó que respetaba la opinión de los que no estaban a favor de este proyecto.

Sobre el operativo que hoy se llevó a cabo en el zócalo contra ambulantes de la organización 14 de Junio, comentó que se retiraron ya que algunas organizaciones permanecian en el zócalo bajo el pretexto de exigir respuesta a demandas sociales.

“Yo no coincido con quitar a todo el mundo, yo pienso mas bien en una ciudad ordenada, pero para esto se necesita que algunas personas saquen las manos del ambulantaje”, señaló.

Debido a los constantes ataque que recibido contra su persona y trabajo, advirtió que después de un año y diez meses de aguantarse se defendería.

“Se han metido hasta con mi familia y muchos se equivocan en mi persona, ya no estoy dispuesto a que se me siga difamando, así como me digan así voy a contestar a partir de ahora porque no solo me difaman a mí sino a toda la gente que esta trabajando conmigo”.

“Mis adversarios están obsesionados por ocupar la silla municipal, ya les costó un año y medio no estar en la nómina así como a otros traidores que en su momento conocerán, estos adversarios me siguen criticando porqué lleve despensas a los necesitados en esta pandemia”, lamentó.

Ante el comentario de algunos usuarios que le manifestaron expresiones como: ” mejor ya póngase a trabajar” respondió que no cabía duda que a muchos nada les gustaba.

Finalmente, precisó que el Cerro del Crestón no se vende, ya que lo que está en venta es un predio de 3 mil metros cuadrados que colinda con la colonia José Murat, y el recurso que se obtenga podría ser empleado en la construcción de viviendas para los trabajadores municipales.

Compartir