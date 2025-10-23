Reafirma municipio capitalino compromiso con el orden y el libre tránsito recuperando espacios públicos (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de octubre. En cumplimiento de los reglamentos en materia de desarrollo urbano y con el objetivo de garantizar el libre tránsito y el respeto a los espacios públicos, la Secretaría de Gobierno y Territorio, a través de la Dirección de Gobierno y Gestión, en coordinación con la Secretaría de Servicios Vecinales, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y la Dirección de Proximidad Social, llevó a cabo acciones de seguimiento para la liberación de la vía pública en la Unidad Habitacional Infonavit 1° de Mayo.

Como parte de estas labores, se realizó el retiro de una reja metálica instalada sin autorización en la Calle Central, frente a la casa No. 2, manzana “M”, 4ª etapa, la cual obstruía el libre tránsito en un área de uso común desde hace más de cuarenta años.

Asimismo, se efectuó el retiro de postes metálicos colocados de manera irregular en la Calle Ebanistería, 4ª etapa del mismo conjunto habitacional, con el propósito de restablecer el orden y la seguridad en la zona.

Estas acciones derivan de los oficios SOPyDU/DIRPUL/DPPU/109/2025 y SOPyDU/DIRPUL/DPPU/113/2025, emitidos por la Dirección de Planeación Urbana y Licencias, tras haberse notificado a los responsables sobre la instalación irregular de dichas estructuras, por lo que, al no haberse atendido las notificaciones en los plazos establecidos, se procedió conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural del Estado de Oaxaca y demás disposiciones aplicables.

Con estas intervenciones, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez, que encabeza Raymundo Chagoya Villanueva, reafirma su compromiso con la recuperación de espacios públicos, la convivencia vecinal y el fortalecimiento del orden urbano, promoviendo acciones coordinadas que garantizan el bienestar y la seguridad de las y los habitantes de la capital oaxaqueña.

