Raúl Cruz y Dante Montaño no pagaron 10 mdp de ISR al SAT: García Márquez (18:45 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de abril. El presidente municipal de Santa Lucía del Camino Juan carlos García Márquez y su Cabildo dio a conocer una deuda de más de 10 millones de pesos que mantiene el Ayuntamiento al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por falta de pagos del ISR correspondientes a los ejercicios 2017-2019 que encabezó Raúl Adrián Cruz González y de 2019 a 2021 que presidió Dante Montero, respectivamente.

Tras informar a los integrantes del Cabildo en una Sesión de Cabildo sobre esta situación, García Márquez, señaló que por este adeudo las cuentas del municipio están en riesgo de ser congeladas por el SAT, ya que la presente Administración no cuenta con ese recurso.

Dijo que los dos periodos que le antecedieron no cubrieron el pago del ISR pese a que a los trabajadores les fueron retenidos dichos impuestos, sin embargo, este recurso no se entregó al SAT.

Indicó que durante la administración de Raúl Cruz González, la deuda ascendió a la cantidad de 6 millones de pesos, mientras que en el periodo de Dante Montaño fue de alrededor de 3 millones de pesos, por lo que entre las dos más administraciones, más impuestos, suman una cantidad de más de 10 millones de pesos, la cual su Administración tiene que enfrentar pese a ser deudas pasadas.

Mencionó que su Gobierno tuvo un acercamiento con la encargada del SAT en la cuál llegaron a un acuerdo que el municipio pudiera pagar el 30%, “le hemos pedido el apoyo al gobernador para que pudiera cubrir el 70% de la deuda, “ya llevamos a cabo la Sesión de Cabildo vamos a avanzar en este pago, pero el pueblo de Santa Lucía del Camino tiene que saber cómo estos dos personajes dañaron el erario del Ayuntamiento”.

“10 millones de pesos, bien pudiera servir ahora para poder realizar pozos de agua que tanto lo necesitamos, pavimentaciones, solamente decir que el ramo 33 que es de donde realiza obra el Ayuntamiento este año va a ser de 19 millones 500 mil pesos y 10 millones de pesos, es más del 50% de 1 año del ramo 33, es un daño brutal al erario”, aseguró el edil.

“Lo tenemos que hacer público para que el pueblo lo sepa y tengamos el antecedente del daño que esta gente le ha causado a nuestro municipio, porque hemos escuchado cínicamente las palabras diputado plurinominal que se jacta de su administración y pues bueno aquí es una muestra clara de cómo administró en el tiempo que estuvo al frente del municipio, con robos descarados”.

El edil expresó que ya se que pusieron las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por defraudación fiscal, delito por el cual se va a a continuar este proceso, además de presentar el Acta de Cabildo de este día como prueba ante la Fiscalía General de la República y así continuar con la investigación correspondiente, no queremos que esto quede en la impunidad”.

Dijo que al no contar los diputados locales de Oaxaca con fuero, así que eso no lo limita a que enfrente este proceso como debe ser, “yo le sugeriría que renuncie al cargo de diputado que ostenta y enfrente la justicia porque nosotros vamos a continuar con las investigaciones”.

Además, recordó que Montaño Montero, tiene denuncias penales por desvío de recursos, ya que no realizó el pago de sus regidores todo el año 2021, lo cual representó un desfalco de 1.6 millones de pesos que tuvo que cubrir esta Administración y que no se sabe dónde se quedó ese recurso simplemente no se los pagó y no apareció por ningún lado”.

