Quien no quiera enviar a sus hijos a clases, que no los mande: AMLO (13:15 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de julio. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que las escuelas se abrirán para el próximo ciclo escolar y los padres de familia tienen libertad de decisión para enviar o no a sus hijos a clases presenciales.

Durante su conferencia mañanera, desde Culiacán, Sinaloa, señaló que “vamos a ser respetuosos, nada se puede hacer por la fuerza, se abren las escuelas, se regresa a clases. No quieren que sus hijos vayan a la escuela, pues no los manden, somos libres”.

Abundó que “tenemos que pensar en la importancia de la educación, no podemos continuar así, hay que regresar a clases, y hay que ver que se proteja a los niños, si hay un contagios cuidar al niño, que no haya contagio en toda la escuela, eso no sucede”.

Las escuelas del país están cerrados desde marzo 2020 debido a la declaratoria de emergencia por la epidemia de Covid-19.

24 Horas