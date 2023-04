¿Quién fue Andrés García, el famoso galán de telenovelas que falleció a los 81 años? (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de abril. Luego de que se diera a conocer hace un par de días que el actor, Andrés García se encontraba delicado de salud, este martes se reportó su deceso a los 81 años, por lo que para honrar su memoria, te contaremos más sobre su trayectoria.

El fin de semana Margarita Portillo esposa del actor había informado que Andrés se encontraba delicado de salud derivado a la cirrosis progresiva que padecía, una fibromialgia y una condición en la que su médula espinal destruía sus glóbulos rojos, enfermedades que podría haber sido la causa de su fallecimiento.

Andrés García quien nació el 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana, se nacionalizó años más tarde como mexicano. Su padre fue Andrés Gracia Calle, conocido como “la calle”, quien era un famoso aviador del país donde nació.

Sus primeros años fueron muy tranquilos junto a sus padres que eran de ascendencia española, pero tras el descontento que tuvo su familia con el régimen autoritario estos emigraron a México, en específico en Acapulco, en donde años más tarde lograron obtener su nacionalidad mexicana.

Ya en tierras mexicanas, Andrés encontró el gusto por las artes y la actuación como un golpe de suerte , pues cuando tenía cerca de 20 años fue descubierto por productores de cine, mientras García trabajaba en su lancha. Posteriormente inició su carrera como actor.

Debutó en 1966 en el cine con la película de acción Chanoc a la edad de 25 años, y tras realizar más de cien películas como: Pedro Navajas ,Tintorera, El Niño y El Papa, El Macho Biónic , entre otras.

En 1970 dio un salto a la televisión en donde logró consolidar una carrera de casi 40 años tras realizar varias telenovelas como: “Yo sé que nunca”,” Las gemelas”, “Ana del aire, Velo de novia”, “Escándalo”, “Mi nombre es Coraje”, “El magnate”, “La mujer prohibida”, “El privilegio de amar”, “Mujeres engañadas”,“ El cuerpo del deseo” y más.

Lo anterior en cuanto a su vida profesional, ya que en lo que respecta a la personal, Andrés se vio envuelto en diversas polémicas, la más reciente fue la que tuvo con su hijo, Leonardo García, á quien el actor calificó de “cretino” y “gorrón”, durante un video publicado en su canal de YouTube.

“”No ha ayudado en nada, no ha pagado la comida de nadie (…) todo mundo ha ayudado más que tú, no te metas con mi familia, tú no eres de mi familia”.

García también fue criticado por las diversas parejas con las que se casó, pues en 1967 contrajo matrimonio con Sandra Vale, madre de sus dos hijos varones, los actores Leonardo García y Andrés García Jr.

Siete años más tarde, en 1974 se casó con Fernanda Ampudia, con quien tuvo a la actriz y presentadora de TV, Andrea García, sin embargo su relación duró muy poco tiempo ya que en la década de los años 80’s contrajo nupcias con Sonia Infante, sobrina de Pedro Infante, de la que después se divorció.

Y en 2013, finalmente encontró el amor de su vida en ​Margarita Portillo, con quien pasó el resto de su días, en Acapulco, Guerrero, a donde se fue a vivir luego de que en 2010 se retirara de la farándula con las series “El Pantera” y “Hay alguien ahí”, en un primer momento para gozar de las maravillas de la playa y después en búsqueda de tranquilidad y paz tras ser diagnosticado​ con fibromialgia y cirrosis.

